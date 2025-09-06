Ir al contenido principal

Foto tomada de instagram: @tino_mart1n

Valentino, hijo de Ricky no solo ha mostrado su inclinación por el baile lo que lleva a pensar que ha heredado la vena artística de su padre, sino, además, la intención de parecerse al artista puertoriqueño.

El joven mellizo dio a conocer a través de sus redes sociales su nuevo look que lo acerca físicamente a su papá, convirtiéndose en tendencia en las redes sociales en los últimos días.

Ahora luce con un corte texturizado, estilo french crop que le hace ver con rasgos físicos en su rostro muy parecidos a los de Ricky.

Valentino es el mellizo de Mateo y suele ser más mediático que su hermano. Constantemente se le ve en redes sociales compartiendo videos y fotografías de sus actividades diarias.

