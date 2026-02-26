Billboard otorgará el Icon Award a la mexicana Thalía durante la gala Billboard Women in Music. Este premio reconoce sus más de 30 años de carrera y su papel en el desarrollo de la cultura pop latina a nivel internacional.

Este evento anual, bajo el sello de la publicación Billboard, tiene como objetivo principal visibilizar la trayectoria y el éxito de las figuras femeninas más relevantes del año.

La ceremonia se celebrará el 29 de abril de 2026 en el icónico Hollywood Palladium de Los Ángeles. La conducción de la gala estará a cargo de Keke Palmer, quien asumirá el papel principal como maestra de ceremonias.

Thalía es una de las artistas mexicanas más influyentes y reconocidas a nivel mundial. Cantante, actriz y empresaria, inició su carrera desde muy joven y alcanzó gran popularidad en la década de los noventa gracias a una exitosa trayectoria musical y a su participación en telenovelas que se convirtieron en fenómenos internacionales. Su estilo fresco, carisma y versatilidad la consolidaron como un referente de la música pop en español.

A lo largo de su carrera, ha vendido millones de discos, ha obtenido múltiples certificaciones y premios, y ha logrado posicionar varios de sus temas en las listas de popularidad internacionales. Además, su imagen y propuesta artística han contribuido a abrir camino para nuevas generaciones de artistas latinas, fortaleciendo la presencia de la música y la cultura hispana en mercados globales.

