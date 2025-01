El lugar donde ubicaron a Miguel Uribe y María Fernanda cabal durante la posesión de Trump

Con mucho entusiasmo, los senadores del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Turbay, junto al abogado, Abelardo de la Espriella, anunciaron de sus redes sociales de X que fueron invitados a la posesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mostrando en video las respectivas tarjetas.

Un honor recibir la invitación a la toma de posesión del Presidente Trump @realDonaldTrump en Washington.



Será una oportunidad para coincidir con importantes líderes del mundo que serán aliados en la defensa de la libertad y democracia para la construccion de la Colombia del… pic.twitter.com/JhUUvf7pNt — Miguel Uribe (@MiguelUribeT) January 17, 2025

Les quiero confirmar que estoy invitada a la posesión del Presidente @realDonaldTrump este 20 de enero en Washington. Compartiré con varios líderes que hemos luchado por la libertad de nuestros países.



Atentos, les estaré contando. pic.twitter.com/tB5MOXr3JZ — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 15, 2025

A pesar de que los seguidores de los políticos de la derecha colombiana estuvieron pendientes de su presencia en el Capitolio durante la posesión, esto no fue posible porque al no ser invitados directamente por la Casa Blanca, si no a través de senadores republicanos como una participación del acto, los congresistas uribistas y el abogado De la Espriella se tuvieron que conformar con ser testigos del hecho a través de una pantalla gigante instalada en una calle de Washington, a las afueras del Congreso o dentro del recinto pero un lugar bastante lejano al recién posesionado presidente de los Estados Unidos.

Nota recomendada: Trump promete instaurar una época dorada en los EE.UU.

Esto equivale a asistir al acto de posesión de un presidente de la república en Colombia, no en una silla instalada en la Plaza de Bolívar junto a las grandes personalidades del Estado en Colombia, sino en la Carrera Séptima detrás de la barra de contención o lo que es peor, a través de una pantalla gigante en el Parque Simón Bolívar o en el Parque Nacional de Bogotá como cualquier ciudadano del común.

Las redes estallaron con memes y burlas a las tres personalidades uribistas. Aquí algunas de ellas:

La mentalidad de súbdito y la lagartería de estos tres exponentes de la derecha criolla no tiene límites. Y con esa intrascendente presencia en la posesion de Trump pretenden engañar incautos en Colombia. pic.twitter.com/ffSsyThA2K — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) January 20, 2025

🚨Ridículo Internacional: María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay y Abelardo de la Espriella viajaron emocionados a la posesión de Trump, pero como tenían ‘invitaciones conmemorativas’ sin acceso al Capitolio, terminaron viendo el desfile desde la calle.



¡Vergonzoso! pic.twitter.com/GQF1X4vkHe — Zurdos de Corazón (@ZurdosdeCorazon) January 20, 2025

Los "grandes" invitados de Donald Trump a su posesión, Abelardo Narciso de la Espriella, María Fernanda Cabal y Miguel Pinocho Uribe, no se sentarán a manteles con el presidente norteamericano. Serán invitados de 3° categoría. pic.twitter.com/yvir7gZJN8 — Euquico (@Eclides3) January 20, 2025