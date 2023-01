“El monstruo de mi cuarto”: el desgarrador cuento de Medellín en 100 palabras

Se hizo tendencia en redes sociales esta semana, la quinta edición del concurso Medellín en 100 Palabras que concluyó en noviembre de 2022, donde se premiaron a nueve felices ganadores, el cuento ganador en la categoría juvenil, dio mucho de qué hablar por cuenta de una problemática social que aqueja a miles de familias en nuestro país y en el mundo.

Los encargados como jurados fueron los periodistas: Melba Escobar; Claudia Morales y Juan Mosquera quienes definieron que el escrito ganador de ocho millones de pesos, entre la categoría de 14 a 17 años fuera el cuento titulado El monstruo de mi cuarto, escrito por Miguel Ángel López Henao, un adolescente de 15 años que vive en la comuna Aranjuez, en la ciudad de Medellín.

Este es el relato: “Mi casa queda en una loma cerca de la estación Andalucía. Allí vivimos tres personas. Mi mamá, El monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mientras duermo. Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo, puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres, El monstruo, El vigilante, el coco y muchos otros. Pero mi mamá le dice amor”.

Cuando se dio a conocer el escrito, el autor de apenas 15 años, no se imaginó que su doloroso cuento destapaba y dejaba en evidencia el flagelo de violencia intrafamiliar que miles de hogares colombianos padecen, tanto, que en redes sociales lo enviaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que le restablezcan sus derechos.

Ante la ola viral el Miguel Ángel aclaró en sus redes sociales: “Saludo cordialmente a todas aquellas personas que han mostrado su interés y apoyo por mi relato, pero no malinterpreten ya que no es mi caso y quienes me conocen pueden acreditarlo. Mi madre es una hermosa administradora de empresas, soltera que siempre ha velado por mi bienestar en compañía de mis abuelos… Es lindo la preocupación pero es solo un relato de una sociedad que le aqueja el abuso. Gracias a todos”, afirmó López Henao.

Además, la emisora RCN Radio se dio a la tarea de buscar a Miguel Ángel quien dijo que este era su tercer intento para ganar el concurso, No fue una experiencia propia, gracias a Dios, pero sí me inspiré en experiencias de mis amigos, de conocidos, que infortunadamente han pasado en esa situación. Entonces, decidí plasmarlo en una hoja para que aquellas madres, padres, se den cuenta de lo que está pasando en los hogares”, indicó.

Por su parte, miles de personas muestran es sus redes sociales el cuento con varias reflexiones, incluso llegó a diferentes personalidades de varios sectores, como el caso de la Senadora Nadia Blel Scaff quién se manifestó de la siguiente manera: “Este es el microcuento ganador de Medellín… Y aunque acá este relato es solo es ficción, dolorosamente es la realidad de miles de niños en Colombia para quienes el abuso y la explotación sexual no son solo pesadillas, son sus verdaderos monstruos. #SosPorLosNiños”

