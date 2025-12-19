Confidencial Noticias
En las últimas horas la cantante paisa Karol G. se hizo tendencia en las redes sociales al publicar una foto mostrando nuevo look.
La interprete de ‘El Barco’ y ‘Provenza’ aparece en la imagen con el cabello más corto, luciendo con mayor frescura y acaparando los elogios y comentarios de sus seguidores.
“Súper hermosa”, “Está demasiado linda la reina” y “Como los buenos vinos, qué hermosa”, escribieron algunos de sus seguidores que consideran que luce hermosa y que tiene mucho para dar en el mundo artístico.
Nota recomendada: La Novena de Aguinaldos en un bus de TransMilenio
PORTADA
¿Para qué invitó Gustavo Petro a María Corina Machado a Colombia?
El presidente, Gustavo Petro, ha invitado este miércoles a visitar su país y «hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones» a la opositora venezolana María Corina Machado, quien ha anunciado que ha abandonado Oslo tras recoger la semana pasada el…
La Gran Consulta por Colombia abre la puerta a Paloma Valencia y Daniel Palacios y se la cierra a Claudia López
Los precandidatos de la centro derecha, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán, oficializaron su intención de participar en una consulta en marzo de 2026 para buscar un solo aspirante que…
Judicializan a exfuncionarios y a un coronel por contrato de helicópteros MI-17
Foto: Infodefensa.com La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a tres de los presuntos implicados en un entramado de corrupción que, entre septiembre y octubre de 2024, direccionó de manera irregular un contrato…
Capturan en Londres a Zulma Guzmán
La Policía de Londrés reportó un intento de suicidio en el rio Támesis, cuando el reloj marcaba en Colombia las dos de las madrugada. La mujer que al parecer trató de quitarse la vida es la colombiana Zulma Guzmán, quien es buscada por Interpol por el caso…
Efraín Cepeda regresa a la presidencia del Partido Conservador
El directorio Nacional del Partido Conservador eligió al senador Efraín Cepeda para que retome las riendas de la colectividad, tras la renuncia de la senadora Nadia Blel. La decisión se tomó con 21 votos a favor de que Cepeda retome la presidencia del…