En las últimas horas la cantante paisa Karol G. se hizo tendencia en las redes sociales al publicar una foto mostrando nuevo look.

La interprete de ‘El Barco’ y ‘Provenza’ aparece en la imagen con el cabello más corto, luciendo con mayor frescura y acaparando los elogios y comentarios de sus seguidores.

“Súper hermosa”, “Está demasiado linda la reina” y “Como los buenos vinos, qué hermosa”, escribieron algunos de sus seguidores que consideran que luce hermosa y que tiene mucho para dar en el mundo artístico.

