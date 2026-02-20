Ir al contenido principal

Silvestre Dangond y Manuel Turizo presentan su nueva canción “El Pacto”, un vallenato que promete conquistar a fanáticos de todas las generaciones.

Esta colaboración une el poder musical individual de Silvestre, cuatro veces ganador del Latin GRAMMY, y de Manuel Turizo, artista nominado al Latin GRAMMY y certificado Platino en Estados Unidos, creando un tema con una fuerza única que solo ellos, juntos, podrían lograr.

“Grabar con Manuel fue realmente increíble. Yo siempre había admirado su trabajo y su voz, y tener ahora la oportunidad de juntarnos para crear una canción así fue realmente especial. Desde el primer momento sentimos una conexión inmediata; todo fluyó de manera natural y auténtica.” – agregó Silvestre Dangond

“Esta canción es un sueño hecho realidad; siempre he visto a Silvestre como un gran referente y un ejemplo enorme para la música colombiana. Desde hace mucho tiempo veníamos buscando que esta colaboración se diera, así que me siento emocionado, feliz y profundamente agradecido con él por confiar en mí y por compartir esta canción conmigo. Hicimos esto con mucho cariño y amor, pensando en que la gente conecte, sienta y disfrute la música como nosotros la sentimos al crearla.” — Manuel Turizo.

