Durante años, una canción permaneció guardada como un proyecto inconcluso. Fue escrita hace más de dos décadas cuando la música popular ofrecía escaso espacio para las voces femeninas. Hoy, ese tema finalmente ve la luz, impulsado por una nueva etapa personal y creativa.

La protagonista de esta historia es Marcela Posada, reconocida actriz de Yo soy Betty, la fea, quien decidió dar un giro a su carrera artística e incursionar como intérprete de música popular. La canción, titulada ‘El Pegote’, marca su debut formal en el género y representa la materialización de un anhelo postergado por años.

En una entrevista radial, la actriz explicó que el proyecto tomó forma definitiva gracias al respaldo de su hija, quien desde temprana edad mostró interés por la creación audiovisual. Incluso cuando era niña, la joven llegó a escribir el guion que imaginaba para un eventual videoclip del tema, una idea que se mantuvo vigente con el paso del tiempo.

Ese vínculo creativo se fortaleció cuando la hija de la actriz avanzó en su formación artística, con estudios en arte dramático y actuación para cine en instituciones nacionales e internacionales. Con esas herramientas, fue clave para concretar el video musical y dar el impulso final a la producción.

La actriz recordó que, cuando compuso la canción, el panorama para las mujeres dentro de la música popular era limitado, lo que influyó en que el tema no tuviera mayor proyección en ese momento. Sin embargo, el contexto actual y el acompañamiento familiar le permitieron retomar el proyecto con una nueva perspectiva.