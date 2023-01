El Planetario tendrá show musical de la legendaria banda “Queen”

A partir del 12 de enero, los jueves, viernes, sábados y domingos, a las 7:30 p.m., los bogotanos podrán disfrutar de una serie de show musical que contará con proyecciones audiovisuales en formato domo que acompañarán los grandes éxitos de Queen.

El espectáculo es denominado “Música visual: Queen inmersivo”, el cual estará en formato domo, con los grandes éxitos de la agrupación británica. Chicos y grandes podrán corear a todo pulmón los majestuosos éxitos interpretados por Freddie Mercury, como “Bohemian Rhapsody”, “I Want to Break Free”, “Love of My Life”, entre otras legendarias canciones.

La apuesta estética estará conceptualizada desde Flash Gordon, mítico personaje ochentero cuya película, lanzada en 1980, considerada una de mejores ilustradas y más influyentes de la ciencia ficción, contó con una banda sonora de Queen, que fue también su noveno álbum de estudio.

Le puede interesar:Tributo de Queen llegará a Cali y Medellín

El show tendrá un repertorio que recoge los éxitos de este álbum y las canciones más emblemáticas de la agrupación a lo largo de su carrera.

Cabe destacar que el Planetario de Bogotá busca estimular los procesos creativos y el interés por el quehacer científico en el país con epicentro en el distrito, a través de la exploración de diversos lenguajes de comunicación. Con este propósito, se quiere construir una red interdisciplinaria en las áreas de divulgación y educación a través del fortalecimiento de los espacios y canales que posibilitan el diálogo y el intercambio a nivel local e internacional.

Hacia el 2024, el Planetario de Bogotá será un museo de ciencias certificado y reconocido por la calidad en su programación y la creación de contenidos y que estará plenamente integrado a la red de equipamientos culturales de Idartes, como un referente de construcción de conexiones dialógicas con el territorio. Además, se enfocará en que los procesos estén atravesados por la inclusión y la sustentabilidad.

Foto: cortesía.