El escándalo desatado por las palabras de la aspirante al Reinado Nacional de la Belleza por el departamento de Antioquia, Laura Gallego Solís, creció tanto al punto en que el certamen se vio obligado a expedir un comunicado rechazando las declaraciones de candidata.

Laura Gallego dijo junto al candidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella, en un video publicado en las redes sociales pidiendo bala para el exalcalde Daniel Quintero y el expresidente Gustavo Petro.

“¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”, pide la representante de Antioquia, mientras De la Espriella, por su parte, respondió: “No, esos manes no valen ni una bala”.

De inmediato, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar rechazando esta frase calificándola como violenta.

Al respecto, el exalcalde, Daniel Quintero, escribió en Twitter «Esta es Laura Gallego, representante de Antioquia en el Concurso Nacional de la “Belleza”. En sus palabras se esconde mucha de la cultura Narco que he querido cambiar en Antioquia. Es la cultura que mató a Héctor Abad Gómez, a Jesús María Valle, que causó la masacre del Aro y que enterró a cientos de jóvenes en la escombrera».

Por su parte el primer mandatario, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de X, «“Mujer violenta. Cultura de matar la diferencia. Cultura del fascio”.

El Concurso Nacional de la Belleza se pronunció al respecto dejando claro que ninguna de las aspirantes al título puede participar en política, ni utilizar el certamen para estos fines.

«El Concurso Nacional de la Belleza conmina respetuosamente a las candidatas abstenerse de participar en política mientras ostenten la representación de sus municipios, departamentos o regiones.

