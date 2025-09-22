El cantante colombiano Bayron Sánches Salazar, conocido también como B-King y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ reconocido como Regio Clown fueron encontrados muertos en un paraje cercano a la carretera Ciudad de México–Cuautla, en jurisdicción del municipio de Cocotitlán.

De acuerdo con las autoridades mexicanas que hicieron el levantamiento de los cuerpos, junto a los cadaveres estaba un letrero firmado por la organización criminal conocida como la Familia Michoacana, lanzando amenazas y con la frase «Vamos por todo».

Los dos artistas fueron reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre. De acuerdo con la versión de algunos testigos, ambos cumplían con unas presentaciones en México y la última vez que se les vio, fue un día después de un concierto en la discoteca ElectroLab, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Al conocer su desaparición, el presidente de la república, Gustavo Petro, pidió a su homóloga, Claudia Sheinbaum, ayudar en su búsqueda.

