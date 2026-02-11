En los últimos días ha crecido el rumor que han llevado a pensar que el persona de Barbarita, interpretado por el humorista, Cesar Corredor, desaparece de la escena.

Este rumor comenzó a preocupar a los seguidores del programa Sábados Felices del Canal Caracol, quienes han visto salir del elenco a grandes personajes como Alerta, por ejemplo.

Lo cierto es que el personaje de Barbarita seguirá participando del humor del programa Sábados Felices; sin embargo, esta señora de abrigo rojo y cabello blanco, que suele hacer comentarios imprudentes e indiscretos, no se meterá más con temas políticos. Esto no quiere decir que vaya a desaparecer de las cámaras del Canal Caracol.

Nota recomendada: Bad Bunny protagoniza el medio tiempo más latino en la historia del Super Bowl