A partir de enero de 2026, Paulina Rubio enfrenta un complejo panorama legal y personal marcado por dos frentes principales: una disputa judicial por la custodia de su hijo mayor y una delicada situación financiera que la obligó a desprenderse de varias propiedades. La cantante atraviesa uno de los momentos más retadores de su vida, con procesos abiertos que han impactado tanto su estabilidad familiar como patrimonial.

En el ámbito legal, continúa la batalla con su exesposo Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como “Colate”, por la custodia de su hijo Andrea Nicolás. El próximo 20 de enero de 2026 está programada una audiencia en una corte de Miami que podría definir la custodia total del menor. El conflicto se intensificó en julio de 2025, cuando una jueza otorgó a Colate la custodia temporal durante el verano, permitiendo que el niño permaneciera dos meses en España tras acusaciones de presunto maltrato infantil, señalamientos que Rubio ha negado de manera categórica.

A este escenario se suman diferencias legales con Jerry Bazúa, padre de su segundo hijo, quien también ha manifestado preocupaciones sobre el entorno familiar. Paralelamente, la artista enfrenta una crisis financiera que derivó en la venta de sus propiedades y en un cambio significativo de estilo de vida. De acuerdo con reportes televisivos, Paulina reside actualmente en una vivienda mucho más modesta, lejos de la exclusividad que caracterizó su residencia anterior en Ananda.

Pese a las dificultades, Paulina Rubio busca un punto de inflexión en su carrera artística. La intérprete ha iniciado 2026 con planes de regresar a la música, anunciando en sus redes sociales el lanzamiento de nuevas canciones bajo el mensaje “New Music Soon” y confirmando una gira internacional que incluirá presentaciones en países como Chile a partir de julio. Su entorno asegura que este regreso representa una etapa de renovación personal y profesional, con la que espera recuperar estabilidad y retomar protagonismo en la escena musical.

