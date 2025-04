Aunque el sexo oral es comúnmente percibido como una práctica sexual segura debido a la ausencia de riesgo de embarazo, esta creencia puede resultar engañosa. Si no se realiza de manera protegida, puede conllevar importantes riesgos para la salud.

Uno de los principales peligros del sexo oral es que muchas de las infecciones de transmisión sexual (ITS) asociadas a esta práctica pueden no presentar síntomas evidentes. Esto significa que una persona puede estar infectada sin saberlo y, por lo tanto, contagiar a otras sin intención. La falta de signos visibles lleva a que muchas personas no tomen medidas de protección adecuadas.

Este desconocimiento pone de manifiesto la escasa concienciación sobre los riesgos reales del sexo oral, especialmente entre los jóvenes. Según el Instituto de Medicina Sexual de Madrid, gran parte de esta desinformación se debe a una deficiente educación sexual en la sociedad.

Por ello, es fundamental promover una educación sexual completa y actualizada que informe sobre todas las prácticas sexuales y sus riesgos. Solo con información adecuada se pueden tomar decisiones responsables y prevenir enfermedades que, en muchos casos, pueden tener consecuencias graves si no se detectan y tratan a tiempo.

Enfermedades producto del sexo oral sin protección

Las infecciones que pueden aparecer por la práctica del sexo oral sin protección son el herpes tipo 2 y que normalmente se encuentra en los genitales y en la boca y el cáncer de faringe que aparece al mantener relaciones sexuales de forma oral con una persona que padezca el virus de papiloma humano.

Expertos señalan que en los hombres que sostienen relaciones con personas de su mismo sexo, la gonorrea es la enfermedad con mayor frecuencia en la faringe, la uretra y el recto.

Nota recomendada: ¿Cómo disfrutar del sexo anal sin correr riesgos a contraer alguna enfermedad?