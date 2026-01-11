Ir al contenido principal

Una conversación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en un acto de campaña de la candidata del uribismo, Paloma Valencia, en San Onofre (Sucre) se convirtió en tendencia en las redes sociales en las últimas horas.

Mientras la senadora Paloma Valencia hablaba al público asistente se escucha al exmandatario dar instrucciones a sus seguidores en las redes sociales para que a través de los comentarios que suelen escribir hicieran llorar a la influencer, María José Gómez, quien en un vuelo donde se encontró con la candidata del Centro Democrático, le reclamó por su fuerte oposición a la reforma al sistema de pensiones.

Uribe, quien tenía el micrófono abierto dice lo siguiente: «“Que la hagan llorar en las redes con los comentarios a esa María José”.

Más adelante, luego de que una de las asistentes al evento reclama porque la población no cuenta con el servicio de agua potable, se le escucha decir al expresidente Uribe «Duque fue insensible a esto».

En otro video que generó polémica se escucha decir a Julia Correa, integrante del equipo del expresidente: “Yo he hecho videos de ayer de usted y se los paso para mover con los bodegueros”.

Todo esto ocurrió luego de un desafortunado encuentro en un avión entre la senadora Paloma Valencia y la influencer, María José Gómez.

