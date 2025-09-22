La actriz colombiana de cine para adultos, Esperanza Gómez, reveló en diferentes espacios de noticias que su salud se ha visto afectada por cuenta del proceso que tuvo que entablar con Meta.

En el magazín de entretenimiento del Canal Caracol, La Red, la actriz reveló que ha presentado varios problemas emocionales, derivados de la presión, las críticas y los problemas que enfrenta en su ámbito laboral.

«Tengo picos de depresión donde caigo y me cuesta unos días levantarme, pero he estado en terapia por varios años”, y añadió que los médicos que le han atendido le diagnosticaron que padece degeneramiento progresivo en la columna vertebral.

“En el caso de mi salud, que posiblemente puedo quedar en silla de ruedas en tres años, estoy tratando de hacer lo que más pueda», puntualizó.

Esperanza Gómez espera someterse a una cirugía que evite el trágico final y que elimine cualquier riesgo que pueda afectar su salud.