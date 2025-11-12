Confidencial Noticias
La entrega de los premios Latin Grammy que se entrega a lo mejor de la música latina tendrá lugar el jueves, 13 de noviembre de 2025, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.
La compañía TelevisaUnivision, estará a cargo de la producción que será transmitida a través de sus plataformas en Estados Unidos.
A continuación, la lista de nominados de las categorías generales:
- “Baile inolvidable” – Bad Bunny
- “DtMF” – Bad Bunny
- “El día del amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso
- “#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso
- “Desastres fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- “Lara” – Zoe Gotusso
- “Si antes te hubiera conocido” – Karol G
- “Cancionera” – Natalia Lafourcade
- “Ao teu lado” – Liniker
- “Palmeras en el jardín” – Alejandro Sanz
Álbum del año
- Cosa nuestra – Rauw Alejandro
- Debí tirar más fotos – Bad Bunny
- Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Raíces – Gloria Estefan
- Puñito de Yocahú – Vicente García
- al romper la burbuja – Joaquina
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Palabra de to’s (seca) – Carín León
- Caju – Liniker
- En las nubes con mis panas – Elena Rose
- ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Canción del año
- “Baile inolvidable” – Marco Daniel Borrero, Antonio Caraballo, Kaled Elikai Rivera Cordova, Julio Gaston, Armando Josue López, Jay Anthony Núñez, Benito Antonio Martínez Ocasio & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
- “Bogotá” – Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, compositores (Andrés Cepeda)
“Cancionera” – Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade)
- “DtMF” – Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry, compositores (Bad Bunny)
- “El día del amigo” – Rafa Arcaute, Gino Borri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso)
- “Otra noche de llorar” – Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)
- “Palmeras en el jardín” – Manuel Lorente Freire, Luis Miguel Gómez Castaño, Elena Rose & Alejandro Sanz, compositores (Alejandro Sanz)
- “Si antes te hubiera conocido” – Edgar Barrera, Andres Jael Correa Ríos & Karol G, compositores (Karol G)
- “#Tetas” – Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Ulises Guerriero, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso)
- “Veludo marrom” – Liniker, compositora (Liniker)
Mejor nuevo artista
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevar
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morphy
- Sued Nunes
- Ruzzi
Nota recomendada: Morat estará en el festival de Coachella 2026
PORTADA
Agarrón entre los jóvenes del Centro Democrático
Otro enfrentamiento interno surgió al interior del Centro Democrático, esta vez protagonizado por dos grupos de jóvenes que integran el partido. Por un lado están quienes considera que el precandidato Miguel Uribe Londoño debe retirarse de la contienda y…
Regaño de la MOE a los partidos de oposición
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, desde la reunión citada por la Misión de Verificación de la ONU, hizo un fuerte llamado de atención a los partidos de oposición al gobierno de Gustavo Petro, por no asistir a las…
Ponen en duda las mansiones de lujo de Armando Benedetti
En entrevista con Caracol Radio, el exsecretario de Transparencia Camilo Enciso cuestionó un grupo de apartamentos de lujo que, al parecer, tendrían relación con el ministro del Interior, Armando Benedetti. Enciso se refirió a la vivienda en la que reside…
Armando Benedetti se despacha contra la justicia y la Corte Suprema le exige respeto
La Corte Suprema de Justicia ordenó un allanamiento a la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro de los procesos judiciales que cursan en contra del funcionario del Gobierno Nacional. En cuanto Benedetti supo de la diligencia judicial…
Seguridad en tiempos de elecciones
Por: Universidad Central – Concentrika Medios La seguridad se ha consolidado como uno de los temas más sensibles en la actualidad colombiana, cada vez son más los actos vandálicos que se presencian en el país y situaciones como el secuestro, el robo, el…