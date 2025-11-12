La entrega de los premios Latin Grammy que se entrega a lo mejor de la música latina tendrá lugar el jueves, 13 de noviembre de 2025, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

La compañía TelevisaUnivision, estará a cargo de la producción que será transmitida a través de sus plataformas en Estados Unidos.

A continuación, la lista de nominados de las categorías generales:

“Baile inolvidable” – Bad Bunny

“DtMF” – Bad Bunny

“El día del amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso

“Desastres fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

“Lara” – Zoe Gotusso

“Si antes te hubiera conocido” – Karol G

“Cancionera” – Natalia Lafourcade

“Ao teu lado” – Liniker

“Palmeras en el jardín” – Alejandro Sanz

Álbum del año

Cosa nuestra – Rauw Alejandro

Debí tirar más fotos – Bad Bunny

Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso

Raíces – Gloria Estefan

Puñito de Yocahú – Vicente García

al romper la burbuja – Joaquina

Cancionera – Natalia Lafourcade

Palabra de to’s (seca) – Carín León

Caju – Liniker

En las nubes con mis panas – Elena Rose

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Canción del año

“Baile inolvidable” – Marco Daniel Borrero, Antonio Caraballo, Kaled Elikai Rivera Cordova, Julio Gaston, Armando Josue López, Jay Anthony Núñez, Benito Antonio Martínez Ocasio & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)

“Bogotá” – Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, compositores (Andrés Cepeda)

“Cancionera” – Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade)

“DtMF” – Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry, compositores (Bad Bunny)

“El día del amigo” – Rafa Arcaute, Gino Borri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso)

“Otra noche de llorar” – Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)

“Palmeras en el jardín” – Manuel Lorente Freire, Luis Miguel Gómez Castaño, Elena Rose & Alejandro Sanz, compositores (Alejandro Sanz)

“Si antes te hubiera conocido” – Edgar Barrera, Andres Jael Correa Ríos & Karol G, compositores (Karol G)

“#Tetas” – Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Ulises Guerriero, Vicente Jiménez & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso)

“Veludo marrom” – Liniker, compositora (Liniker)

Mejor nuevo artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevar

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

