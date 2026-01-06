Galán de telenovelas tuvo romance con la hoy presidenta (E) de Venezuela Delcy Rodríguez y reveló detalles

Fernando Carrillo, uno de los galanes más recordados de las telenovelas latinoamericanas de los años noventa, volvió a ocupar titulares, esta vez lejos de los sets de grabación. El actor venezolano sorprendió al recordar públicamente el romance que mantuvo durante varios años con Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela y figura clave del chavismo.

Carrillo, quien alcanzó fama internacional por producciones como Rosalinda, junto a Thalía, y María Isabel, con Adela Noriega, concedió varias entrevistas tras la reciente juramentación de Rodríguez como mandataria interina. En ellas, no solo reiteró su respaldo político al oficialismo venezolano, sino que también habló de un capítulo íntimo de su vida que hasta ahora había permanecido en reserva.

Según el actor, su relación con Delcy Rodríguez se extendió por aproximadamente tres años, tiempo en el que —asegura— llegó a conocer de cerca a quien hoy ocupa el Palacio de Miraflores. Carrillo fue enfático en desmentir versiones que señalaban a la dirigente como responsable de la captura de Nicolás Maduro en una operación internacional, calificando esos rumores como infundados.

«Fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por allí (…) Imposible. Si hay alguien chavista es Maduro, y si hay alguien madurista, es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más fiel, leal y valiente», concluyó.