Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Confidencial Noticias |

Galán de telenovelas tuvo romance con la hoy presidenta (E) de Venezuela Delcy Rodríguez y reveló detalles

Fernando Carrillo, uno de los galanes más recordados de las telenovelas latinoamericanas de los años noventa, volvió a ocupar titulares, esta vez lejos de los sets de grabación. El actor venezolano sorprendió al recordar públicamente el romance que mantuvo durante varios años con Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela y figura clave del chavismo.

Te puede interesar: Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de tener una «cámara de tortura» en Caracas

Carrillo, quien alcanzó fama internacional por producciones como Rosalinda, junto a Thalía, y María Isabel, con Adela Noriega, concedió varias entrevistas tras la reciente juramentación de Rodríguez como mandataria interina. En ellas, no solo reiteró su respaldo político al oficialismo venezolano, sino que también habló de un capítulo íntimo de su vida que hasta ahora había permanecido en reserva.

Según el actor, su relación con Delcy Rodríguez se extendió por aproximadamente tres años, tiempo en el que —asegura— llegó a conocer de cerca a quien hoy ocupa el Palacio de Miraflores. Carrillo fue enfático en desmentir versiones que señalaban a la dirigente como responsable de la captura de Nicolás Maduro en una operación internacional, calificando esos rumores como infundados.

«Fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por allí (…) Imposible. Si hay alguien chavista es Maduro, y si hay alguien madurista, es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más fiel, leal y valiente», concluyó.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro activa alerta en la frontera con Venezuela, tras los bombardeos de EEUU

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira. «De manera preventiva, el Gobierno…
Siga leyendo

A siete meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro cómo cierra el 2025

| Confidencial Noticias | , ,
Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz Aumento de muertes violentas.  Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo,…
Siga leyendo

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo