El cantante paisa Juanes presentó su nuevo trabajo musical titulado ‘Hagamos que’, el cuarto sencillo de adelanto de su próximo álbum de estudio. El video de este trabajo se filmó en Costa Rica.

‘Hagamos que’ hace parte del grupo de canciones previamente publicadas del duodécimo álbum del artista, tras ‘Una noche contigo’, ‘Cuando estamos tú y yo’ y ‘Muérdeme’ —en colaboración con Bomba Estéreo—.

Esta canción está compuesta por una narrativa romántica enfocada en la belleza y el deseo de detener el tiempo a través del amor.

PORTADA

Carta de los órganos de control y la Registraduría al CNE pidiendo claridad para las consultas

| Confidencial Noticias | , ,
El procurador general de la Nación, junto con el contralor general y el registrador Hernán Penagos, envió una carta al Consejo Nacional Electoral exigiendo claridad para las consultas del próximo 8 de marzo. Además de pedir prontitud en la definición de…
Uribismo aclama a Paloma Valencia como su candidata

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora Paloma Valencia fue proclamada por el Centro Democrático como su candidata presidencial durante la Convención Nacional del partido. En el evento intervino el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien destacó los logros de la candidata y pidió a…
Encuesta Guarumo y Ecoanalítica pronostica segunda vuelta entre Cepeda y de La Espriella

| Confidencial Noticias | , ,
De acuerdo con la reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, si las elecciones presidenciales fueran mañana, Iván Cepeda, el candidato ganador sería Iván Cepeda; el segundo lugar sería para el abogado Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia ocuparía el…
Miguel Uribe Londoño sigue adelante con su aspiración presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay, confirmó que seguirá con su candidatura presidencial, reiterando además su retiro del Centro Democrático, partido del que hizo parte desde su creación. «Hoy me dirijo a ustedes para…
¿Hay nerviosismo en la campaña de Iván Cepeda?

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral estudiará en los próximos días la viabilidad del candidato presidencial, Iván Cepeda, en la consulta del Pacto Amplio. Analistas en temas electorales consideran que Cepeda podría estar inhabilitado para hacer parte de la…
