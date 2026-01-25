El cantante paisa Juanes presentó su nuevo trabajo musical titulado ‘Hagamos que’, el cuarto sencillo de adelanto de su próximo álbum de estudio. El video de este trabajo se filmó en Costa Rica.

‘Hagamos que’ hace parte del grupo de canciones previamente publicadas del duodécimo álbum del artista, tras ‘Una noche contigo’, ‘Cuando estamos tú y yo’ y ‘Muérdeme’ —en colaboración con Bomba Estéreo—.

Esta canción está compuesta por una narrativa romántica enfocada en la belleza y el deseo de detener el tiempo a través del amor.

