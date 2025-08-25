La actriz, Vicky Hernández, fue internada de urgencias en una clínica de la capital del país por complicaciones en su estado de salud.

Esto obligó a suspender las funciones de ‘La escena invertida’, la obra de teatro que se presenta en el Teatro La Candelaria, en Bogotá.

La reconocida actriz quien padece problemas de salud desde años atrás se encuentra en recuperación y fuera de peligro.

Vicky Hernández de 79 años de edad hizo parte del elenco de la serie «El Patrón del Mal», en donde interpretó a la madre de Pablo Escobar. Con más de 20 años de vida artística ha participado en diferentes producciones como Don Chinche; La toma de la embajada; Crónicas de una muerte anunciada; Sin senos no hay paraíso, y muchas más.

