Imitador de Jorge Velosa enamoró a Amparo Grisales y aún así no pasó

Desde su estreno el pasado 7 de enero, la décima edición de ‘Yo me llamo’ ha cautivado a los hogares colombianos que, noche a noche, esperan ver al imitador perfecto de sus artistas favoritos. Durante la más reciente emisión, fueron los fanáticos de Jorge Velosa, máximo exponente de la música carranguera, quienes quedaron desanimados luego de que el jurado conformado por Amparo Grisales, Rey Ruiz y Cesar Escola, le dijeran ‘no’ a su imitador.

Aunque al inicio de su presentación los nervios le jugaron en contra al doble de Jorge Velosa, quien olvidó parte de ‘Las Diabluras’, canción con la que se presentó. Pronto pudo superar este impase y enamorar a los televidentes que en redes han expresado que “Sí se llama”, a pesar de la determinación de los jurados.

Caracterizado con barba, ruana y sombrero, el hombre encarnó al popular artista coloimbiano, recordado por canciones como ‘La Cucharita’, ‘Julia’ y otras que son un gran ejemplo de la vida campesina en Colombia.

En redes sociales han sido varias las críticas al jurado, especialmente contra Rey Ruiz, a quien acusaron de ni siquiera saber quién es el carranguero mayor.

A pesar del ‘No’, el concursante se despidió del jurado, y muy especialmente de Amparo Grisales, con una bella copla que conmovió no solo a los presentes sino también a los televidentes que por medio de redes sociales le dedicaron varios mensajes de apoyo.

“Pues ya me voy, ya me despido, de su casa y corredor. Y de ver que no se pudo me voy con tanto dolor”, manifestó antes de dedicar unas palabras a la diva de la televisión colombiana.

“Qué mujer más bella ella, manojitos de primores, parece un jardín de flores en medio de las estrellas. Qué mujer más bella ella y más por el caminao porque hace temblar el mundo con su paso arrebatao ¿Quién pudiera darle un beso, un besito y un abrazo porque una mujer así es la que yo necesito”, declamó el imitador de Jorge Velosa.

