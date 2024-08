Influencer tuvo mala suerte al hacer barras sobre un rio lleno de cocodrilos

El influencer argentino Gerónimo ‘Gero’ Arias, famoso en las redes sociales por realizar retos bastante atrevidos quiso desafiar la fuerza de gravedad, exponiendo su vida de una forma bastante arriesgada.

Gero quiso hacer un reto haciendo ejercicios físicos colgado de una barra sobre las aguas del rio Tárcoles en Costa Rica, que permanece lleno de cocodrilos a la espera de sus presas con las que suelen alimentarse.

La idea de este influencer era la de ejercitar su cuerpo colgado de un puente a unos cuantos metros de altura del rio en donde habitan los reptiles, mientras alguien lo grababa en video. Cuando las autoridades se percataron del hecho le llamaron la atención y le multaron.

Aunque Gero insistió en que no corría ningún peligro, pues asegura que tiene plena confianza en su capacidad para no caer hizo el llamado a sus seguidores para que no hagan lo mismo.

Advertencia: Imágenes sensibles Video tomado de Instagram