El cantante paisa, J Balvin, es tendencia en las redes sociales tras al anuncio de su colaboración con el famoso actor, cantante y productor cinematográfico de la India, Diljit Dosanjh.

El tema denominado ‘Senorita’, ha sido tendencia en las redes sociales gracias a que mezcla ritmos latinos con sonidos orientales.

Diljit Dosanjh es uno de los artistas más reconocidos del panorama musical de la India, con una trayectoria de casi dos décadas en la industria del entretenimiento. A lo largo de su carrera, ha demostrado una notable versatilidad al destacar como cantante, compositor y actor, consolidando su figura tanto en la música como en el cine. Su talento lo ha llevado a conquistar al público dentro y fuera de su país, especialmente gracias a sus éxitos en la región oriental y a sus presentaciones en grandes escenarios alrededor del mundo, lo que ha fortalecido su proyección internacional.

Nota recomendada: Maluma se arrodilló ante J Balvin

En 2023, Diljit Dosanjh alcanzó un nuevo hito en su carrera al convertirse en el primer artista punjabi en presentarse en el prestigioso festival de música y artes de Coachella. Este logro no solo marcó un antes y un después para su trayectoria personal, sino que también representó un importante paso para la visibilidad de la música punjabi en uno de los eventos musicales más influyentes del mundo.