Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El artista paisa J Balvin sorprende a sus fans con una nueva apuesta musical en la que retoma el reggaetón clásico del año 2000 con letras llenas de romanticismo.

Un día llegué al estudio y dije: ‘tengo varias canciones aquí, por qué voy a guardarlas’; no fue planeado”, dijo el artista durante una entrevista con Forbes, en donde explica como llega a su vida Mixteip.

Son 10 canciones llenas de amor y potencia, recordando ese género urbano de los 2000s, que incluye colaboraciones como ‘Zun Zun’ con Lenny Tavárez y J Quiles, ‘PQBL” y ‘Misterio’ junto a Gilberto Santa Rosa.

J Balvin se encuentra nominado a Best Latin en los MTV VMAs 2025 por “Rio” y cierra una exitosa gira veraniega por Europa, México y próximamente Asia.

Nota recomendada: Los personajes de ‘Quebranto’ el nuevo estreno de Disney

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Centro Democrático no permitirá que quienes no militen en el uribismo participen en su consulta

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que el Centro Democrático realizará la consulta para escoger candidato presidencial en el próximo mes de octubre. La congresista anunció que la…
Siga leyendo

Corte Suprema de Justicia condena al general (r) de la Policía Rodolfo Palomino

| Confidencial Noticias | ,
La Corte Suprema de Justicia dicto fallo condenatorio en contra del general en retiro de la Policía, Rodolfo Palomino por el delito de tráfico de influencias de servidor público. El máximo tribunal de la justicia en Colombia encontró responsable al…
Siga leyendo

David Luna propone una candidatura única de centro derecha para enfrentar al Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
De manera sorpresiva, el candidato presidencial, exministro y excongresista, David Luna, publicó un video en sus redes sociales invitando al resto de candidatos de la centro derecha a unir esfuerzos y decidir una sola candidatura que enfrente al Pacto…
Siga leyendo

Atentan contra el congresista Julio Cesar Triana y parte de su equipo de trabajo

| Confidencial Noticias | ,
El representante a la cámara por el partido Cambio Radical, Julio Cesar Triana, denunció a través de su cuenta de X, que mientras se desplazaba por la vía que conduce al municipio de la Plata, Huila, su auto fue impactado con balas de fusil. «Hace pocos…
Siga leyendo

El sentido homenaje de María Claudia Tarazona a su esposo Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | ,
María Claudia Tarazona, esposa del senador, Miguel Uribe Turbay, en medio de las honras fúnebres del senador asesinado por un joven sicario en la localidad de Fontibón de Bogotá, dedicó unas sentidas palabras a su compañero sentimental y pidió a los…
Siga leyendo