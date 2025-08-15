El artista paisa J Balvin sorprende a sus fans con una nueva apuesta musical en la que retoma el reggaetón clásico del año 2000 con letras llenas de romanticismo.

Un día llegué al estudio y dije: ‘tengo varias canciones aquí, por qué voy a guardarlas’; no fue planeado”, dijo el artista durante una entrevista con Forbes, en donde explica como llega a su vida Mixteip.

Son 10 canciones llenas de amor y potencia, recordando ese género urbano de los 2000s, que incluye colaboraciones como ‘Zun Zun’ con Lenny Tavárez y J Quiles, ‘PQBL” y ‘Misterio’ junto a Gilberto Santa Rosa.

J Balvin se encuentra nominado a Best Latin en los MTV VMAs 2025 por “Rio” y cierra una exitosa gira veraniega por Europa, México y próximamente Asia.

