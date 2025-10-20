El artista colombiano de música popular, Joaquín Guiller, fue confirmado como el primer artista de música popular en hacer parte de la prestigiosa Fiesta de México durante la Semana de la Música Latina Billboard 2025.

El artista llegará a suelo estadounidense el próximo 22 de octubre a las 7:00 p.m., para representar por primera vez a la música regional colombiana en este importante escenario internacional que celebra lo mejor del sonido mexicano y latinoamericano.

Además de su participación en la celebración organizada por Billboard, Joaquín Guiller iniciará en Estados Unidos la gira promocional de su nuevo álbum, “El Agropecuario”, una producción compuesta por 13 canciones que reflejan la madurez artística y la capacidad de reinvención del intérprete. Este trabajo consolida a Joaquín Guiller como uno de los exponentes más importantes del género popular en Colombia y Latinoamérica.

Dentro del álbum destacan temas como “El Princeso”, “Ya Coronamos”, “Ojalá”, “Qué Dirías” y el sencillo promocional “Que Resuelva”, una poderosa canción que se perfila como un himno de empoderamiento femenino y que ya comienza a posicionarse en las principales plataformas digitales y playlist musicales del continente.

Nota recomendada: La sábana de la Madre Invierno bogotana