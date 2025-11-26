La firma francesa Favikon publicó recientemente una actualización de su informe Global de LinkedIn 2025, un estudio que identifica a los líderes con mayor influencia en esta red profesional a partir de criterios como la interacción con su audiencia, la autenticidad de sus contenidos, su actividad mensual y la trayectoria que respalda sus análisis.

El ranking abarca a creadores de contenido de más de 50 países, incluido Colombia, y se ha convertido en una referencia para comprender quiénes están moldeando la conversación digital en el ámbito laboral y empresarial.

En la edición más reciente, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, registró un ascenso significativo. Después de ubicarse en la casilla 17 del top 20 colombiano a mediados de año, ahora se posiciona en el puesto 5 a nivel nacional, consolidándose como uno de los usuarios más influyentes del país. El listado también incluye a figuras destacadas del ámbito empresarial como Andrés Bilbao, cofundador de Rappi; Miguel Fernando Escobar, presidente de Postobón; y Camila Escobar Corredor, presidenta de Procafecol (Juan Valdez).

La influencia de Malagón trasciende las fronteras nacionales. Favikon lo sitúa en el puesto 39 entre los creadores de contenido más influyentes en el mundo hispanohablante, un reconocimiento que se sustenta en su reputación como líder técnico, su claridad para comunicar y su habilidad para explicar fenómenos económicos complejos de forma accesible. Estos atributos, según la plataforma, han fortalecido la confianza y la credibilidad de su audiencia.

Favikon también resalta el dinamismo de la comunidad que interactúa con el presidente de Asobancaria, compuesta por empresarios, académicos, líderes de opinión y profesionales del sector financiero. Con más de 73 publicaciones mensuales, Malagón mantiene una actividad constante que se traduce en altos niveles de participación, alcance y conversación, todo bajo un estilo comunicativo que combina rigor educativo con cercanía.