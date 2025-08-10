Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Una vez más Juanes puso a vibrar el estadio Atanasio Girardot de Medellín con un superconcierto de la Feria de las Flores en donde estuvo acompañado por Juan Luis Guerra.

La lluvia no detuvo las emociones de los ciudadanos que tenían las ganas de disfrutar de las canciones y la presentación del artista paisa que ha recorrido la mayoría de países del mundo dejando con sus letras esperanzas de amor y reconciliación.

Los encargados de abrir el espectáculo fueron Sofía Crombie, de Medellín Music Lab. La seguieron Nacho Acero, Juan Duque y Miguel Bueno. También participó Victor Manuelle quien rindió homenaje a Frankie Ruiz.

Las emociones no se hicieron esperar cuando se anunció la salida del merenguero y rey de la bachata, Juan Luis Guerra. Por supuesto, los gritos no pararon cuando se vio en el escenario a Juanes con su guitarra interpretando éxitos como Mala Gente; Volverte a ver y Nada Valgo sin tu amor.

La sorpresa llegó cuando su esposa, Karen Martínez, apareció en la tarima con una torta de cumpleaños para Juanes, quien cumplía 53 años.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

¿Intromisión de la DNI en ascensos de la Policía Nacional?

| Confidencial Noticias | ,
A pesar de que ya se empiezan a oficializar los ascensos en la Policía Nacional, existe descontento en las filas, no solo por la demora en su concreción, sino también por la preocupación de oficiales y suboficiales debido a que sus hojas de vida y toda la…
Siga leyendo

Salud de Miguel Uribe entra en estado crítico y pronóstico reservado

| Confidencial Noticias | ,
Un nuevo parte médico de la Fundación Santa Fe indica que el estado de salud del senador del Centro Democrático se complicó muchísimo más. «El señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a…
Siga leyendo

A la cárcel hombre en Casanare que distribuía material pornográfico de menores de edad

| Confidencial Noticias | , ,
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió la captura y judicialización en Villanueva (Casanare) de Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez, quien enfrenta cargos por el almacenamiento y…
Siga leyendo

Estado de salud de Miguel Uribe Turbay vuelve a ser crítica

| Confidencial Noticias | ,
La Fundación Santa Fe emitió un nuevo parte médico informando sobre el estado de salud del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con el comunicado, la salud de Uribe Turbay presentó un deterioro, regresando a «condición crítica»…
Siga leyendo

Horacio José Serpa seguirá cantando el himno del Partido Liberal

| Periodista Infiltrado | ,
El excongresista y excandadito a la Alcaldía de Bucaramanga, Horacio José Serpa Moncada, hijo del fallecido exministro y exgobernador del Santander, Horacio Serpa Uribe, inicia el camino para regresar a la política nacional buscando una curul en el Senado de…
Siga leyendo