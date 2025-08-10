Una vez más Juanes puso a vibrar el estadio Atanasio Girardot de Medellín con un superconcierto de la Feria de las Flores en donde estuvo acompañado por Juan Luis Guerra.

La lluvia no detuvo las emociones de los ciudadanos que tenían las ganas de disfrutar de las canciones y la presentación del artista paisa que ha recorrido la mayoría de países del mundo dejando con sus letras esperanzas de amor y reconciliación.

Los encargados de abrir el espectáculo fueron Sofía Crombie, de Medellín Music Lab. La seguieron Nacho Acero, Juan Duque y Miguel Bueno. También participó Victor Manuelle quien rindió homenaje a Frankie Ruiz.

Las emociones no se hicieron esperar cuando se anunció la salida del merenguero y rey de la bachata, Juan Luis Guerra. Por supuesto, los gritos no pararon cuando se vio en el escenario a Juanes con su guitarra interpretando éxitos como Mala Gente; Volverte a ver y Nada Valgo sin tu amor.

La sorpresa llegó cuando su esposa, Karen Martínez, apareció en la tarima con una torta de cumpleaños para Juanes, quien cumplía 53 años.