Juanse Laverde y Beba, ambos participantes de la Casa de los Famosos en el Canal RCN, protagonizaron un enfrentamiento que se hizo viral en las últimas horas.

Ambos discutieron luego de Juanse le reclamara porque según el, «ella se deja controlar por Valentino».

Beba y Juanse hablaron y ella explicó que todo se trató de una estrategia de cuarto y que le molestó la forma en la que Juanse se refirió a ella. El cantante se ha referido a Valentino Juanse tildándole de “conveniente” y “traicionero”.

.Juanse habló además de los comentarios de Beba relacionados con su orientación sexual, algo que el artista ha tenido que enfrentar todo el tiempo, incluso en círculo familiar.

Amo ser quien soy y tengo derecho a amar a quien quiera. Es algo con lo que he tenido que vivir”, dijo.