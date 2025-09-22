En medio de la ola de artistas emergentes que han encontrado su voz gracias a plataformas como TikTok, Judá ha sabido abrirse camino con autenticidad y constancia. Con apenas 21 años, el cantante originario de Pachuca, Hidalgo, se ha consolidado como una de las nuevas promesas de la música digital latina, gracias a una comunidad que lo acompaña en cada paso.

Su trayectoria comenzó desde muy joven: canta desde los 8 años, pasó por La Voz México y desde hace casi dos años encontró en TikTok Live el escenario ideal para compartir su música. Esa disciplina y conexión lo llevaron a ser reconocido por TikTok LATAM como ganador del concurso Music On Stage ’25, tras reunir más de 3.5 millones de diamantes en la final y cerca de 15 millones de interacciones, logrando así destacar entre miles de participantes de 23 regiones.

Judá lo explica así: “Este triunfo fue posible gracias al apoyo de mi comunidad. Aquí el ganador se decide por la comunidad más unida y grande, y lo primero que hicimos fue dar gracias a Dios por permitirme vivir este momento”.

En cifras, su crecimiento respalda la historia: más de 20 millones de vistas en TikTok, 1.5 millones de likes, 173 mil streams y 115 mil oyentes en plataformas de música. Su sencillo Playita Canela, que nació en sus transmisiones en vivo, ya empieza a escalar en Spotify y YouTube, confirmando que los lives pueden ser un motor decisivo para transformar talento en proyección internacional.

El logro le abrió las puertas a una agenda internacional que permitirá llegar a nuevos territorios y escenarios. “Estaremos cantando en el evento más grande del año a nivel LATAM de TikTok, y también tendremos la oportunidad de viajar a Guatemala y después a Los Ángeles para participar en nuevas galas de la plataforma”, comenta el artista.

Su experiencia también lo ha llevado a reflexionar sobre el papel de TikTok en la industria. “Si se le pone más atención como una plataforma seria, podría destacar mucho talento. Sin duda, el talento existe en TikTok”, afirma. De cara al futuro, Judá mantiene claras sus metas: “El siguiente paso será conseguir la verificación con la ayuda de Dios y seguir creciendo, con la ilusión de llegar al millón de seguidores en TikTok este año”.

Para Judá, lo que viene es claro: seguir trabajando para conseguir su crecimiento en TikTok, aumentando y fortaleciendo su comunidad actual, y demostrar que cuando hay talento, autenticidad y apoyo real, cualquier objetivo es posible.