El cantante español de balada romántica, Julio Iglesias, enfrenta un escándalo por supuesto acoso sexual a una de dos de sus extrabajadoras de las mansiones del artista.

De acuerdo con una investigación publicada por eldiario.es en colaboración con Univision Noticias, los hechos habrían sucedido en República Dominicana y Bahamas, donde según ellas, hubo agresiones sexuales, tocamientos no consentidos e insultos continuados.

Una de las denunciantes asegura haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el cantante. Según su testimonio, era llamada con frecuencia a su habitación tras finalizar la jornada laboral, donde describe penetraciones no consentidas, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. “Me sentía como un objeto”.

También denuncian supuestas humillaciones públicas, insultos y un trato intimidatorio durante su jornada laboral. Hasta el momento no se han pronunciado ni el cantante, ni su equipo de abogados.

