Foto: MEGA (Getty)

El cantante canadiense, Justin Bieber, fue tendencia en las redes sociales luego de publicar fotos paseando en ropa interior de color blanco.

Las imágenes se viralizaron, desatando de inmediato comentarios de sus seguidores, quienes manifestaron preocupación por el estado emocional del intérprete de Peaches, recordando que en varias ocasiones él mismo ha hablado abiertamente de su lucha contra la ansiedad y la depresión.

Nota recomendada: Rumores sobre Britney Spears viviendo en medio del desaseo preocupa a sus seguidores

No faltó quienes aseguraron que esto no es más que una muestra de espontaneidad y libertad que el artista quiere tener en ciertos momentos.

En días pasados el cantante fue motivo de comentarios y críticas al posar en fotos ligero de ropa con su hijo en brazos.

Tomada de Instagram/Justin Bieber