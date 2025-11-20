Karol G acaba de lanzar su nuevo disco en el que cuenta con la colaboración de Tainy, que ya se encuentra disponible en plataformas de streaming.

El video fue publicado en el canal de Youtube de ‘la bichota’, y desde ya comienza a generar polémica por la entonación sentida y melancólica que la artista le impone a la interpretación.

Algunos de sus seguidores atribuyen este hecho a la reciente separación de la Bichota con el cantante Feid, con quien sostuvo una relación amorosa desde años atrás.