Karol G acaba de lanzar su nuevo disco en el que cuenta con la colaboración de Tainy, que ya se encuentra disponible en plataformas de streaming.
El video fue publicado en el canal de Youtube de ‘la bichota’, y desde ya comienza a generar polémica por la entonación sentida y melancólica que la artista le impone a la interpretación.
Algunos de sus seguidores atribuyen este hecho a la reciente separación de la Bichota con el cantante Feid, con quien sostuvo una relación amorosa desde años atrás.
Ingrid Betancourt quiere regresar al Senado
La excandidata a la presidencia de la república y excongresista, Ingrid Betancourt, anunció su aspiración al Senado de la República en la lista del partido Verde Oxigeno. En la lista del partido Verde Oxigeno estará también la exsenadora Sofia Gaviria,…
Mauricio Lizcano se retira de la coalición ALMA
El exministro de las TIC y precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, confirmó su decisión de retirarse de la coalición denominada ‘Alma’. «Después de una asamblea del equipo nacional de la campaña por firmas Colombianismo hemos tomado la decisión de…
Se mantiene el proceso judicial contra Miguel Polo Polo
La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, en el marco del proceso que se le sigue por hostigamiento al presidente Gustavo Petro y al M-19. La Sala Especial de…
Gobierno Petro ve con buenos ojos la salida de Maduro de Venezuela
Ante el creciente rumor de una posible salida de Nicolás Maduro de la dictadura venezolana, el gobierno colombiano ve con buenos ojos la entrega del poder a un régimen de transición que convoque a nuevas elecciones en el vecino país. Desde España la…
«Nadie sabe que es el Frente Amplio»: Juan Fernando Cristo
El exministro del Interior y exsenador, Juan Fernando Cristo, anunció su candidatura a la presidencia de la república por el movimiento En Marcha, calificando su aspiración como una opción de centro alejada de los extremos y los insultos. Cristo aseguró…