Laina Morris grabó una parodia para un concurso de perfumes de Justin Bieber, sin embargo, jamás se le ocurrió pensar o imaginar que comenzó como una simple broma frente a una cámara, terminó por marcar un hito en el humor de internet que llevaría su rostro a convertirse en una de los memes virales más famosos a nivel mundial.

El video publicado en YouTube con el título de “JB Fanvideo”, con la idea de brindar humor al público en internet al ritmo de la canción Boyfriend, se convirtió, de la noche a la mañana, en una sensación global y de manera instantánea hizo que el rostro de Morris fuera uno de los famosos en la red.

“Recuerdo despertarme, ir a la sala y ver a mis compañeros de piso ya despiertos con sus computadoras, y me dijeron: ‘Eres un meme’”, relató Morris a la revista PEOPLE.

Sin embargo, según cuenta Laina, no todo fue bueno, porque pasar del anonimato a la fama en cuestión de horas no fue nada fácil.

La fama viral trajo consigo consecuencias emocionales para Morris, quien reconoce que tuvo momentos de estrés bastante fuertes. “Lo más difícil para mí fue probablemente cuando mi salud mental no era la mejor y no podía hacer mi trabajo tan bien como me hubiera gustado”, afirmó.

Padeció momentos de depresión y ansiedad y fue necesario someterse a terapias para superarlas y pensar en sí lo que estaba haciendo era lo mejor para su vida.

Actualmente ha comenzado a explorar formatos más breves como TikTok e Instagram, al mismo tiempo que trabaja como editora de video freelance, tratando de no dejarse absorber por la fama y llevando las cosas con más calma.