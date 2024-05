La Fundación She Is estimula el coraje femenino

Empoderamiento y el coraje femenino serán reconocidos por la ONG internacional con impacto en Colombia She Is en sus dos concursos: Innovation Tank y She Is Global Awards, ambos con cierre de convocatoria hasta el 30 de mayo y en los cuales mujeres y niñas líderes, como también, emprendimientos con liderazgo femenino pueden proyectarse ante el sector público, privado, académico e inversionistas en el marco del evento She Is Global Forum 2024, que se realizará el 8 y 9 de agosto en el Gran Salón de Plaza Mayor Medellín. Además, recibirán premios como son: becas, capital semilla, formaciones.

Liderando con coraje el desarrollo sostenible por un mundo con equidad de género es el slogan central de este evento, el cual tiene ingreso gratuito con inscripción previa en el enlace https://acortar.link/OIQoW2. En este escenario los asistentes podrán conocer importantes personalidades internacionales de alta incidencia en el tema de equidad de género y cambio climático como son: Pashtana Durrani, joven de 23 años, profesora y activista afgana, fundadora de LEARN Afganistán, organización que aboga por la educación de las niñas y en el país.

Además, fue ganadora en 2021 de los Premios de Liderazgo Global Tallberg-SNF- Eliasson por sus esfuerzos para promover la alfabetización digital infantil como pilar de un nuevo enfoque de la educación frente a los brutales y violentos acontecimientos políticos y sociales en Afganistán. Fue reconocida como Campeona Mundial de la Educación por el Fondo Malala y nombrada una de las 100 mujeres más influyentes de la BBC.

Otra gran conferencista de este evento será Xiye Bastida, activista mexicana por la justicia climática. Ella con 21 años es defensora de los derechos indígenas y narradora de historias. A través de sus raíces otomíes defiende la sabiduría y los principios indígenas como solución a la crisis climática. Fue organizadora de Fridays For Future y es cofundadora y directora ejecutiva de Re-Earth Initiative, una organización internacional dirigida por jóvenes que apoya a los jóvenes de primera línea en 27 países. Recibió el Premio Espíritu de la ONU 2018 y fue nombrada TIME100 Next en 2023. Al Foro también se sumará Livia Malcangio, quien se ha desempeñado en la Secretaría Permanente como directora de Relaciones Institucionales y Protocolo durante más de 20 años en la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz. Escribió el libro educativo “Ser Nobel”, que se distribuye en cada Cumbre a todos los estudiantes y en las escuelas de todo el mundo.

Como directora ejecutiva de la Fundación KidsRights en Italia durante siete años ha presionado incansablemente por los derechos de los niños. Ha trabajado en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para el Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y, como intérprete profesional, ha traducido para varios líderes mundiales durante las cumbres del G8, el Foro Social Mundial y en misiones humanitarias. Ha trabajado para el Gobierno italiano, gestionando fondos europeos para programas internacionales de formación.

Estas líderes, junto con otros y otras de talla internacional serán parte de este evento. También, dichos concursos les permitirán a las participantes alto posicionamiento y nuevas oportunidades. Además, recibirán retroalimentación y estímulos para continuar con su labor por la equidad de género y el desarrollo sostenible.