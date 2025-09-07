Ir al contenido principal

No es extraño que el exjugador de la Selección Colombia, Faustino Asprilla, sea tendencia en las redes sociales, muchas veces por sus polémicas declaraciones o por dar muestras de sus acostumbradas excentricidades.

Sin embargo, en esta ocasión las razones para convertirse en tendencias en las redes por su enojo, están de su parte.

Asprilla envío un camión con al menos diez ejemplares equinos de su propiedad para un evento en el marco de las ferias de Tuluá (Valle), y por una maniobra irresponsable del conductor, el vehículo terminó volcado en uno de los costados de la vía.

Ninguno de los caballos resultó herido, sin embargo, fueron llevados de inmediato a la hacienda del Tino Asprilla para tratar de calmarlos debido al estado de nerviosismo en el que quedaron tras el accidente.

El que si quedó bastante alterado fue el exdelantero de la Tricolor, a quien se le vio exaltado lanzando toda una cantidad de improperios al conductor del camión.

Advertencia: Video con vocabulario fuerte

