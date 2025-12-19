Desde meses atrás la movilidad en Bogotá se ha complicado tanto por la multiplicidad de obras viales como las de la primera línea del metro y el TransMilenio por la 68 por ejemplo, que los ciudadanos han tenido que ingeniárselas para no dejar de hacer la tradicional Novena de Aguinaldo por estar dos y tres horas en medio del trancón.

Fue esto lo que motivó a un grupo de personas a rezar la primera Novena de Aguinaldo el pasado 16 de diciembre en medio del tumulto de pasajeros al interior de un bus de TransMIlenio.

@harol_avila #transmilenio #novenasnavideñas @TransMilenio Me encanta vivir en Bogota, la transición….. Creditos a los muchachos que le hicieron el día a mas de uno que iba en ese transmi, me incluyo! ♬ sonido original – Harol

La idea era no quedarse sin rezarle al Niño Jesús y hacer las peticiones y propósitos para el año siguiente, así falten los buñuelos y la natilla que tradicionalmente se comparten, una vez termina las oraciones.

