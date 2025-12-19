Ir al contenido principal

Desde meses atrás la movilidad en Bogotá se ha complicado tanto por la multiplicidad de obras viales como las de la primera línea del metro y el TransMilenio por la 68 por ejemplo, que los ciudadanos han tenido que ingeniárselas para no dejar de hacer la tradicional Novena de Aguinaldo por estar dos y tres horas en medio del trancón.

Fue esto lo que motivó a un grupo de personas a rezar la primera Novena de Aguinaldo el pasado 16 de diciembre en medio del tumulto de pasajeros al interior de un bus de TransMIlenio.

#transmilenio #novenasnavideñas @TransMilenio Me encanta vivir en Bogota, la transición….. Creditos a los muchachos que le hicieron el día a mas de uno que iba en ese transmi, me incluyo!

La idea era no quedarse sin rezarle al Niño Jesús y hacer las peticiones y propósitos para el año siguiente, así falten los buñuelos y la natilla que tradicionalmente se comparten, una vez termina las oraciones.

¿Para qué invitó Gustavo Petro a María Corina Machado a Colombia?

Europa Press
El presidente, Gustavo Petro, ha invitado este miércoles a visitar su país y «hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones» a la opositora venezolana María Corina Machado, quien ha anunciado que ha abandonado Oslo tras recoger la semana pasada el…
La Gran Consulta por Colombia abre la puerta a Paloma Valencia y Daniel Palacios y se la cierra a Claudia López

Confidencial Noticias
Los precandidatos de la centro derecha, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán, oficializaron su intención de participar en una consulta en marzo de 2026 para buscar un solo aspirante que…
Judicializan a exfuncionarios y a un coronel por contrato de helicópteros MI-17

Confidencial Noticias
Foto: Infodefensa.com La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a tres de los presuntos implicados en un entramado de corrupción que, entre septiembre y octubre de 2024, direccionó de manera irregular un contrato…
Capturan en Londres a Zulma Guzmán

Confidencial Noticias
La Policía de Londrés reportó un intento de suicidio en el rio Támesis, cuando el reloj marcaba en Colombia las dos de las madrugada. La mujer que al parecer trató de quitarse la vida es la colombiana Zulma Guzmán, quien es buscada por Interpol por el caso…
Efraín Cepeda regresa a la presidencia del Partido Conservador

Confidencial Noticias
El directorio Nacional del Partido Conservador eligió al senador Efraín Cepeda para que retome las riendas de la colectividad, tras la renuncia de la senadora Nadia Blel. La decisión se tomó con 21 votos a favor de que Cepeda retome la presidencia del…
