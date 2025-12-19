Confidencial Noticias
Desde meses atrás la movilidad en Bogotá se ha complicado tanto por la multiplicidad de obras viales como las de la primera línea del metro y el TransMilenio por la 68 por ejemplo, que los ciudadanos han tenido que ingeniárselas para no dejar de hacer la tradicional Novena de Aguinaldo por estar dos y tres horas en medio del trancón.
Fue esto lo que motivó a un grupo de personas a rezar la primera Novena de Aguinaldo el pasado 16 de diciembre en medio del tumulto de pasajeros al interior de un bus de TransMIlenio.
La idea era no quedarse sin rezarle al Niño Jesús y hacer las peticiones y propósitos para el año siguiente, así falten los buñuelos y la natilla que tradicionalmente se comparten, una vez termina las oraciones.
