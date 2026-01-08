Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

En un evento realizado en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez de Manizales (Caldas), la Policía hizo la elección de su candidata entre las 24 aspirantes en el Reinado Internacional del Café.

Los uniformados eligieron como su soberana a la representante de México, Ruslana Zicaru, quien se destacó por su elegancia, porte, seguridad y buen manejo de la pasarela. Como virreina fue escogida la señorita  Costa Rica, Angelina Santarrosa.

Las aspirantes al título continúan con su agenda en el marco del certamen en donde se encuentra la visita a los municipios de Palestina y Chinchiná, seguido del tradicional Desfile de las Naciones, por la avenida Santander frente a miles de espectadores.

Nota recomendada: Salud masculina: ¿Cómo disfrutarla?

El nombre de la nueva soberana internacional de café se conocerá el próximo sábado 10 de enero en el Teatro Los Fundadores.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Sigue la guerra entre Carlos Carrillo y Angie Rodríguez

| Confidencial Noticias | ,
El director de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo en contra de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, por supuesto acoso laboral. «Sus insinuaciones y declaraciones…
Siga leyendo

Juan Carlos Pinzón se une a la ‘Gran Consulta’

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, por el partido Verde Oxigeno oficializó su participación en la ‘Gran Consulta’ de la centro derecha, del próximo 8 de marzo. Pinzón competirá con los precandidatos: Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan…
Siga leyendo

De la Espriella sale a buscar los votos de los colombianos en el exterior

| Periodista Infiltrado | , ,
El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella inició actividades para conquistar el voto de los colombianos en el exterior, comenzando por quienes se han radicado en los Estados Unidos. En los últimos días, De la Espriella instaló una valla…
Siga leyendo

No más subsidio al combustible de carros oficiales

| Confidencial Noticias | ,
El Gobierno nacional expidió el Decreto 1428 de 2025, con el que pone en marcha un esquema diferencial en el precio del diésel (ACPM) para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial. La medida busca corregir distorsiones históricas en la…
Siga leyendo

«Si no se dialoga, hay guerra»: Gustavo Petro tras conversación con Donald Trump

| Alejandro Poveda | , ,
Colombia vivió este 7 de enero un día bastante agitado en materia diplomática en medio de las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro exigiendo el respeto por la soberanía nacional y latinoamericana, en medio de la intervención de EE.UU. a…
Siga leyendo