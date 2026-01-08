En un evento realizado en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez de Manizales (Caldas), la Policía hizo la elección de su candidata entre las 24 aspirantes en el Reinado Internacional del Café.

Los uniformados eligieron como su soberana a la representante de México, Ruslana Zicaru, quien se destacó por su elegancia, porte, seguridad y buen manejo de la pasarela. Como virreina fue escogida la señorita Costa Rica, Angelina Santarrosa.

Las aspirantes al título continúan con su agenda en el marco del certamen en donde se encuentra la visita a los municipios de Palestina y Chinchiná, seguido del tradicional Desfile de las Naciones, por la avenida Santander frente a miles de espectadores.

El nombre de la nueva soberana internacional de café se conocerá el próximo sábado 10 de enero en el Teatro Los Fundadores.