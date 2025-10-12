Ir al contenido principal

Foto: Codiscos

Patricia Acosta, madre del fallecido cantante de vallenatos, Martín Elías, reveló que hizo una premonición a su hijo días antes del accidente que provocó la muerte del artista.

Cuando se cumplen ocho años de la muerte de Martín Elías, la madre del artista reveló que previamente había advertido su preocupación por los riesgos de presentarse durante la Semana Santa. Lo anterior, partiendo de su enorme fe y respeto de Acosta por lo que tiene que ver con la fe religiosa.

“Yo le dije a Rafael Santos que dejara a esos hijos de la calle quietos. (…) Yo a Martín Elías se lo dije cuando tenía a Martín Elías Junior, de nueve añitos. Le dije que su papá (Diomedes), nunca había ido a tocar en Semana Santa y él me dijo que lo iba a ‘salar’. Le dije que si iba, no iba a regresar más, y así fue”, contó.

«No me quieres prestar atención, pero te vas y no regresas más. Si tú no me escuchas a mí, vas a escuchar a Dios’. Y así fue. ¿Regresó o no regresó? Pa’ que respete. ¿Sabe por qué? A este pecho que le duele su hijo, a más nadie. Pero lo enseñé que tenía que hacer caso, obedecer y respetar. Entonces no me hizo caso”, agregó Patricia Acosta en su revelación.

Nota recomendada: Arrojan cerveza a Silvestre Dangond

Martín Elías, hijo del legendario Diomedes Díaz, falleció a los 26 años tras un accidente automovilístico el 14 de abril de 2017, luego de un concierto en Coveñas, Sucre, cuando perdió el control del vehículo.

