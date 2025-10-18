La escena en video de una persona en Bogotá, sacudiendo una sábana en una ventana se hizo viral en las redes sociales.

Quien grabó la escena hizo el comparativo con el momento en que Hildergard, la protagonista del episodio de la Madre Invierno en los Cuentos de los Hermanos Grim, sacude una sabana y comienza a llover.

Para quienes compartieron el video en las redes sociales, «esto explica las fuertes lluvias de los últimos días en Bogotá.