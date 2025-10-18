Confidencial Noticias
La escena en video de una persona en Bogotá, sacudiendo una sábana en una ventana se hizo viral en las redes sociales.
Quien grabó la escena hizo el comparativo con el momento en que Hildergard, la protagonista del episodio de la Madre Invierno en los Cuentos de los Hermanos Grim, sacude una sabana y comienza a llover.
Para quienes compartieron el video en las redes sociales, «esto explica las fuertes lluvias de los últimos días en Bogotá.
Ordenan a Miguel Polo Polo pedir perdón a las víctimas de los Falsos Positivos
La Corte Constitucional dio la razón a las madres de los jóvenes asesinados por el Ejército Nacional para registrarlos como muertos en combate, y falló en contra del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, ordenándole pedir perdón. El alto tribunal…
Ponencia a la reforma pensional pide hundirla
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, en la ponencia sobre la reforma pensional pide a Sala Plena declararla inexequible. Ibáñez considera que los vicios por los que fue devuelta a discusión en la Cámara de…
¿Por qué Esmeralda Hernández dice que Miguel Polo Polo roba al país?
La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, anunció que muy pronto presentará un proyecto de ley al que llamó, «No más Polo Polo» que según ella, serviría para el castigar la mala práctica de los congresistas en Colombia de asistir a las…
Confirman condena contra Nilson Córdoba
La Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra el representante a la cámara por el Partido Liberal, Nilson Córdoba y la pena de 57 meses y un día de prisión, una multa equivalente a 79 salarios mínimos. El congresista fue hallado responsable…
Petro insiste en que ataques de EEUU en el mar Caribe caen sobre lanchas de pescadores colombianos
El presidente, Gustavo Petro, afirmó que los ataques que está lanzando Estados Unidos en las últimas semanas sobre el mar Caribe están cayendo «probablemente» contra pescadores colombianos, después de que un último bombardeo se llevara por delante una lancha…