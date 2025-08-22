El vallenato femenino en Colombia está sonando más fuerte que nunca y se multiplica en playlists. En Spotify, el consumo de canciones hechas por mujeres del género creció un impresionante 338% en los últimos cinco años. Y aunque Patricia Teherán sigue siendo la reina indiscutible —con 21 millones de streams en los últimos doce meses—, una nueva generación de artistas está ganando terreno con su fuerza, pasión y con una conexión profunda con la audiencia más joven.

¿Quiénes hacen parte del top de mujeres en el vallenato?

Una leyenda incomparable

Lo que logró Patricia Teherán hace más de tres décadas, desafiando los estereotipos de su época y coronándose como la gran voz femenina del vallenato, fue un hito que marcó al género. Hoy, su legado no solo se escucha en cada acorde de “Tarde lo conocí” (71 millones de streams) sino que vive en millones de oyentes que, generación tras generación, siguen subiéndole a sus canciones.

Es la reina indiscutible y los datos dejan claro que sigue más vigente que nunca: en Spotify sus canciones suenan 70 veces por minuto en Colombia, un promedio comparable con los latidos del corazón de una persona en reposo. Además, más de 6,2 millones de usuarios que la descubrieron por primera vez este añoy su voz hace parte de más de 1,2 millones de playlists.

Patricia Teherán no solo abrió el camino: lo sigue iluminando. Su legado ha inspirado a nuevas generaciones, incluso a artistas como KAROL G, quien le rindió homenaje en su más reciente álbum ‘Tropicoqueta’, con la canción “No Puedo Vivir Sin Él”. Hoy Patricia continúa siendo un referente para la nueva ola de mujeres en un género que todavía tiene mucho espacio para talentos que marquen la historia. Y en Spotify, esas historias —desde las pioneras hasta las nuevas voces— encuentran un escenario para ser escuchadas, celebradas y compartidas con el mundo.

Nota recomendada: Amparo Grisales alerta a sus seguidores para que no sean estafados