Atreseries Internacional prepara para la primera mitad de 2026 una programación que reúne algunas de las series españolas más exitosas y ambiciosas, con estrenos mensuales que apuestan por relatos intensos, personajes complejos y temáticas universales. Desde historias de amor llevadas al límite hasta thrillers éticos y distopías climáticas, la propuesta destaca por su diversidad narrativa y su vocación internacional.

El recorrido comienza el 4 de enero con La pasión turca, adaptación de la obra homónima de Antonio Gala. La serie narra, en dos tiempos, la relación entre Olivia, una profesora española de Bellas Artes, y Yamán, su amante turco. Protagonizada por Maggie Civantos e Ilker Kaleli, la historia presenta un amor extremo, cargado de luces y sombras, que sitúa la pasión como eje central del relato. Con seis episodios de 50 minutos, la ficción abre la programación con un enfoque íntimo y emocional.

El 15 de febrero llega Beguinas, una serie ambientada en comunidades de mujeres que, desde el siglo XIII, defendían una forma de vida alternativa e independiente del matrimonio y la Iglesia. Inspirada en estas experiencias históricas, la ficción aborda amores prohibidos y luchas de poder en un contexto marcado por las imposiciones sociales. Amaia Aberasturi y Yon González encabezan el reparto, interpretando a dos jóvenes que deberán arriesgarlo todo por amor.

En marzo, el 16, se estrena Honor, un thriller que plantea una pregunta central: ¿hasta dónde puede llegar un padre para salvar a su hijo? Protagonizada por Darío Grandinetti, la serie adapta la producción israelí Kvodo y se centra en el dilema moral de un reputado juez enfrentado a una decisión límite. Con ocho episodios, la historia explora la ética, la justicia y los conflictos personales.

Abril trae Heridas, un intenso drama sobre la maternidad basado en la serie japonesa Mother y en su posterior adaptación turca. Protagonizada por Adriana Ugarte, Cosette Silguero y María León, la ficción aborda el abandono infantil y la búsqueda de la identidad a través de las vivencias pasadas y presentes de sus personajes. La serie cuenta con 13 episodios de 50 minutos y propone una mirada profunda y emocional sobre los vínculos afectivos.

La programación se cierra el 11 de mayo con Santuario, un thriller distópico ambientado en un futuro marcado por un desastre climático. En este mundo, las mujeres pasan sus embarazos en un espacio denominado Santuario para evitar la contaminación, aunque no todo es lo que parece. Protagonizada por Aura Garrido y Lucía Guerrero, la serie aborda temas como la inteligencia artificial, las diferencias sociales y la crisis medioambiental. Está producida por Atresmedia en colaboración con Pokeepsie Films, con Álex de la Iglesia entre los productores.