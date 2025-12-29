Confidencial Noticias
Durante 2025, varias tendencias digitales se consolidaron en redes sociales y plataformas online. Aunque muchas se volvieron virales, expertos de Boston Medical advierten que algunas pueden afectar la manera en que las personas se relacionan y tomar decisiones poco saludables en materia de sexualidad.
A continuación, un ranking de las cinco prácticas digitales más problemáticas del año y por qué conviene tomar distancia de ellas.
- Ghosting
Esta tendencia recuerda que los fantasmas existen y que cualquiera puede convertirse en uno. Consiste en desaparecer de la vida de alguien con quien se tenía un vínculo afectivo, sin motivo aparente. Aunque hoy se asocia con redes sociales y aplicaciones de citas, siempre han existido personas que se esfuman voluntariamente sin dejar rastro. Puede parecer una salida fácil, pero deja a la otra persona sin cierre emocional e impide construir relaciones sanas basadas en una comunicación asertiva.
- Consumo compulsivo de pornografía
No siempre se es consciente de que las películas para adultos son ficción. Algunos estudios advierten que su consumo excesivo podría distorsionar la forma en que se perciben el cuerpo y las relaciones reales. La posibilidad de acceder a estos contenidos en cualquier momento desde un dispositivo móvil, con mayor velocidad, privacidad e intensidad, refuerza el hábito y puede disminuir la sensibilidad frente a estímulos naturales.
- Retos de redes sociales
En redes sociales abundan retos y consejos virales sobre salud sexual que carecen de base científica y refuerzan mitos, como la idea de que “no masturbarse aumenta la testosterona”. Ejemplos como intentar “endulzar” el semen comiendo piña muestran cómo la desinformación circula con facilidad. Sin datos confiables, resulta imposible tomar decisiones acertadas sobre el propio cuerpo.
- Seguir tratamientos de influencers sin consultar al médico
Esta tendencia dejó claro que internet no es un consultorio médico. Siguiendo recomendaciones de influencers, muchos hombres se automedican con pastillas o potenciadores sexuales que, sin control médico, pueden causar dependencia y disfunción eréctil. Algunos productos, promocionados como naturales, contienen fármacos no declarados y cuentan con alertas sanitarias en varios países. Por eso, antes de utilizarlos, siempre se recomienda consultar a un médico.
- Manosfera
Nadie necesita que le digan cómo ser un hombre. Por eso, la manosfera ocupa el primer lugar entre las tendencias que deberían dejarse atrás. Se trata de comunidades en línea que promueven una masculinidad basada en discursos de odio y misoginia, reforzando estereotipos rígidos y profundamente solitarios. Así, lo que promete empoderamiento termina debilitando a quienes consumen estos contenidos.
