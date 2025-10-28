Laura Gallego Solís, quien aspiraba a ganar la corona en el Reinado Nacional de la Belleza, renunció al concurso en medio del escándalo que desató tras pedir en un video en redes sociales balas para el exalcalde, Daniel Quintero y para el presidente, Gustavo Petro.

La decisión fue anunciada por la abogada a través de una carta dirigida a la organización del certamen de belleza.

“Hace unos días fui elegida Señorita Antioquia, un honor que recibí con profunda gratitud y con la ilusión genuina de representar a la tierra que amo. Sin embargo, también soy una mujer con criterio, con una trayectoria de activismo cívico y con una voz política que jamás he ocultado ni ocultaré”, se lee en el texto.

Los comentarios de Laura Gallego en los videos en los que aparece con el candidato presidencial, Santiago Botero y otro con Abelardo de la Espriella, pregunta: “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”. El aspirante respondió “A Daniel Quintero”, a lo que ella añadió: “Y un cachazo pa’ Petro pues al menos”.

Estos comentarios de inmediato causaron rechazo en la opinión pública y en los sectores políticos que se sintieron afectados.

