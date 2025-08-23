El cantante de música popular, Pipe Bueno y su esposa, la influencer, Luisa Fernanda W, anunciaron cada uno en sus redes sociales su separación.

La noticia no solo tomó por sorpresa a sus seguidores, sino que además levantó sospechas porque según lo han manifestados algunos internautas, «podría tratarse de un truco publicitario».

«Yo sé lo que escribí, pero definitivamente cuando no hay interés se nota. No soy a la única persona que le ha pasado. A veces las cosas son de una manera, pasa un tiempo, y después son de otra, porque ya nada es igual», escribió Luisa Fernanda.

Pipe Bueno también escribió en sus redes sociales en el mismo sentido, asegurando que entre ambos hay un trato amable.

«Con madurez, uno entiende que esto podía pasar y de pronto no hay enojo, hay aceptación de que está pasando eso y sin mucho drama las vueltas ya no son iguales. Si a usted le está pasando como a mí, créame que algún día se va a dar cuenta por qué ya no hay interés”, afirmó el cantante.

Las opiniones están divididas entre quienes lamentan que la relación se termine y los que consideran que es una estrategia para llamar la atención y lanzar un nuevo tema musical.