«Rompecabezas» es la última canción presentada por Maca & Gero un tema que invita a recordar las lecciones y memorias que se van construyendo a lo largo de la vida.
“Queremos hacer una invitación a todas las personas que la oigan a agradecer por toda la gente que los rodea, ser conscientes de cómo somos el resultado de pedacitos de personas, sus gustos, sus mañas, somos un verdadero rompecabezas que la vida va armando” – Maca & Gero.
La canción nace de reconocer que muchas costumbres, gustos y rasgos de nuestra personalidad provienen de quienes nos han acompañado. “Es por papá que a mí me gusta la cerveza. Y por mi abuela que los domingos se reza. Mi mamá dice que el tiempo cura todo, que hay girasoles que también nacen del lodo…
Para dar vida al video “Rompecabezas”, los artistas eligieron a sus propias familias como protagonistas, reflejando la nostalgia y emotividad de cada estrofa. En él aparecen seres queridos, amigos y mascotas que hacen parte del rompecabezas que la vida ha armado.
