Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

«Rompecabezas» es la última canción presentada por Maca & Gero un tema que invita a recordar las lecciones y memorias que se van construyendo a lo largo de la vida.

“Queremos hacer una invitación a todas las personas que la oigan a agradecer por toda la gente que los rodea, ser conscientes de cómo somos el resultado de pedacitos de personas, sus gustos, sus mañas, somos un verdadero rompecabezas que la vida va armando” – Maca & Gero.

La canción nace de reconocer que muchas costumbres, gustos y rasgos de nuestra personalidad provienen de quienes nos han acompañado. “Es por papá que a mí me gusta la cerveza. Y por mi abuela que los domingos se reza. Mi mamá dice que el tiempo cura todo, que hay girasoles que también nacen del lodo…

Para dar vida al video “Rompecabezas”, los artistas eligieron a sus propias familias como protagonistas, reflejando la nostalgia y emotividad de cada estrofa. En él aparecen seres queridos, amigos y mascotas que hacen parte del rompecabezas que la vida ha armado.

Nota recomendada: Galán de telenovelas tuvo romance con la hoy presidenta (E) de Venezuela Delcy Rodríguez y reveló detalles

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro activa alerta en la frontera con Venezuela, tras los bombardeos de EEUU

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira. «De manera preventiva, el Gobierno…
Siga leyendo

A siete meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro cómo cierra el 2025

| Confidencial Noticias | , ,
Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz Aumento de muertes violentas.  Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo,…
Siga leyendo

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo