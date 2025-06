Colombia cuenta con una audiencia joven, apasionada y profundamente conectada, y ciudades como Bogotá y Medellín se han consolidado como referentes en la escena musical latinoamericana.

Por eso, con base en datos reales de consumo en la plataforma, reunimos a los nombres que, por afinidad y consumo, deberían incluir a Colombia en sus próximas giras internacionales.

Reggaetón y Trap en los estadios

Don Omar

¡Pa’ muchos, el rey del reggaetón! En Colombia, su música nunca ha dejado de sonar. De hecho, el país ocupa la tercera posición de los que más lo escuchan a nivel global y Bogotá ocupa el primer lugar entre todas las ciudades del mundo. Además, su conexión con el público colombiano no es solo para aquellos que crecimos con sus canciones, sino también para los jóvenes, pues el 44% de su audiencia en Colombia tiene menos de 24 años, una nueva generación que ha hecho suyas canciones como “Dile”, “Ojitos Chiquitos” y “Hooka”, que no sólo siguen vigentes, sino que lideran el movimiento Old School, apareciendo en más de 4.3 millones de playlists creadas por usuarios colombianos. Si hay un lugar donde su regreso se celebraría en grande, es en Colombia, pues cada hora, se reproducen casi 13 mil canciones suyas. ¿Necesitan más pruebas de su vigencia? El año pasado, el puertorriqueño estuvo 48 días seguidos en el Top 50 de Spotify Colombia.

¡Los fanáticos de Anuel en Colombia no solo son reales hasta la muerte, sino también son miles! El país es su cuarto mercado más fuerte a nivel global y Bogotá la segunda ciudad que más lo escucha en todo el mundo. Gran parte de esta conexión viene de una audiencia joven que vibra con los conciertos: el 52% de sus oyentes en Colombia tiene menos de 24 años. Y si lo incluimos en esta lista, es por méritos contundentes: Anuel ha logrado mantenerse en el Top 50 de Spotify Colombia durante prácticamente todo 2024, un logro aún más relevante si se tiene en cuenta que no lanza un álbum de estudio desde 2022. ¿A qué se debe este logro? Los colombianos lo tienen on repeat, con un promedio de 321 de sus canciones por minuto, con temazos como “DEPORTIVO”, “WYA REMIX BLACK AND YELLOW (feat. iZaak & Pirlo” y “Sola (Remix)”.

Pop en todas sus formas

Billie Eilish

Con un crecimiento del 80% en streams durante el último año en Colombia y una audiencia joven (42% entre los 18 y 24 años que aman “BIRDS OF A FEATHER”, “LUNCH” y “CHIHIRO”), Billie Eilish está consolidada como una de las artistas pop internacionales que más se escucha en el país. De hecho, se rumora que podría venir pronto, pero aún no es seguro… En Colombia, se reproducen cerca de 5.460 canciones suyas por hora, incluidas en más de 2.3 millones de playlists creadas por usuarios colombianos .

La artista cubana visitó Colombia en 2022 como telonera de Coldplay, pero aún tiene una deuda pendiente con sus fans: ¡traer su propio show! Y si los números hablaran, gritarían que ya es hora. En Colombia, se reproducen en promedio 900 canciones suyas por hora. Sus clásicos como “Señorita”, “Havana (feat. Young Thug)” y “Bam Bam (feat. Ed Sheeran” siguen girando sin parar en el loop de sus fieles Camilizers, quienes la han incluido en más de 1.5 millones de playlists. ¡Y no hablamos de una audiencia cualquiera! el 73% de quienes la escuchan en el país tienen menos de 34 años, un público joven, activo y fan de los shows en vivo.

Sabrina Carpenter

En solo 12 meses, las reproducciones de Sabrina Carpenter en Colombia crecieron un 311%. Actualmente se reproducen 2.220 canciones suyas por hora en el país y ya suma más de 830 mil playlists de fanáticos locales que incluyen su música. Sabrina está recorriendo el mundo con su ‘Short n’ Sweet Tour’ y el terreno está más que preparado para corear “Espresso”, “Please Please Please” y “Feather”, sus canciones más escuchadas en el país.

Rock eterno incluso entre las audiencias jóvenes

El rock está lejos de morir y los datos de Metallica son prueba de ello: el 60% de su audiencia en Colombia tiene menos de 34 años, una señal clara de que las nuevas generaciones siguen conectando con sus himnos. No es casualidad que Bogotá esté en el top 10 de las ciudades que más los escuchan en el mundo, ocupando nada menos que la séptima posición global en Spotify. El vínculo con los fans colombianos que los esperan es potente, en promedio, se reproducen 1.860 canciones de Metallica por hora en el país, y su música aparece en más de 1.1 millones de playlists creadas por usuarios. Clásicos como “Enter Sandman – Remastered 2021”, “Nothing Else Matters – Remastered 2021” y “Master Of Puppets” no solo han resistido el paso del tiempo… lo han dominado.

K-pop: la fuerza global también suena aquí

No solo es un fenómeno global, también tiene una base sólida en Colombia. Bogotá está entre las 20 ciudades que más reproducen su música en el mundo, y lo que más sorprende es quiénes la escuchan: el 54% de su audiencia local tiene menos de 24 años, una generación que, en su mayoría, aún no ha tenido la oportunidad de ver un gran show de K-pop en vivo en el país. Aun así, el furor es real. En Colombia, se reproducen en promedio 1,020 canciones del grupo por hora, y su música está presente en más de 730 mil playlists creadas por fans, con hits como “Pink Venom”, “Shut Down” y “How You Like That”. ¡Una demanda que grita a todo volumen que vengan!

La fiebre por BTS no se detiene, y en Colombia sigue creciendo al ritmo del fenómeno global del K-pop. Bogotá ya se posiciona como la 19ª ciudad que más reproduce su música en el mundo y eso no es casualidad: el 45% de sus oyentes en el país tiene menos de 24 años, reflejando una generación que vive intensamente cada lanzamiento. Y no es solo una tendencia pasajera: en el país, 4,140 canciones de la banda se reproducen por hora, con éxitos como “FAKE LOVE”, “Dynamite” y “Boy With Luv (feat. Halsey)” marcando la pauta. Su música ya está presente en más de 1.2 millones de playlists creadas por fans colombianos, confirmando que el fenómeno es mucho más que una moda pasajera.

