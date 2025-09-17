Una nueva polémica envuelve al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, tras unas declaraciones emitidas durante la más reciente edición del consejo de ministros, transmitida por el Canal Institucional. Lo que debía ser un espacio para destacar los logros del gobierno en cada una de sus carteras terminó siendo opacado por comentarios que generaron rechazo generalizado en redes sociales y distintos sectores de la opinión pública.

Durante su intervención, el mandatario colombiano se refirió a ciertos comportamientos sociales en los barrios populares, utilizando una expresión que ha sido calificada como estigmatizante. “Muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayan’s. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres a quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas”, dijo el presidente, provocando una ola de reacciones negativas.

La afirmación fue interpretada por muchos como una generalización ofensiva hacia jóvenes con ese nombre, usualmente de sectores populares, al asociarlos con actitudes de maltrato, irresponsabilidad y abandono. Petro también agregó que “uno de los mayores problemas de Colombia y Bogotá es la mujer embarazada” y calificó a los “Brayan’s” como “vampiros” por no cuidar a las mujeres ni a sus hijos.

Estas declaraciones generaron fuertes críticas en redes sociales, donde usuarios manifestaron su indignación al considerar que el presidente refuerza estereotipos de clase y discrimina a jóvenes por su nombre y origen social. La expresión “Brayan” ha sido históricamente objeto de burlas y estigmas en Colombia, lo que agravó la percepción negativa frente a las palabras del mandatario.

Nota recomendada: La Plenaria del Senado declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista

Por lo anterior, un grupo de jóvenes que comparte el nombre Brayan, se unieron en un mensaje para exigir una rectificación por parte del presidente, señalando que este tipo de comentarios no solo refuerzan prejuicios, sino que también desvían la atención de los verdaderos problemas estructurales que enfrentan las comunidades vulnerables. A su juicio, es inaceptable que desde la máxima autoridad del país se utilicen expresiones que perpetúan la discriminación.

Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido una aclaración oficial sobre las declaraciones. Sin embargo, el revuelo mediático continúa creciendo, y se espera que en los próximos días haya una respuesta institucional frente al rechazo generado. Mientras tanto, el episodio se suma a una larga lista de controversias comunicacionales protagonizadas por el jefe de Estado.