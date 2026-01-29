Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El cantante J Balvin compartió un video en donde aparece junto a Jhonatan, líder de la agrupación Pasabordo, un detalle de los inicios de su carrera que pocos conocían.

El reguetonero paisa confesó que sirvió de telonero de algunos conciertos del grupo Pasabordo, sensación musical de los años 90 en la música colombiana y que no recibía dinero como pago, sino un jugo y sándwich.

“Abría los shows en Ibagué, Bogotá, Cali y Medellín, pero en realidad lo que me daban era un jugo y un sándwich, nada más”, relató.

Ambos artistas recordaron en las redes sociales estos momentos en los que J Balvin iniciaba en el canto y soñaba con llenar escenarios en sus presentaciones y ser reconocido a nivel mundial, deseo que hoy es una realidad.

Nota recomendada: ‘Hagamos que’: el nuevo disco de Juanes

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Daniel Briceño, el cristiano que vigila fielmente el Secop

| Alejandro Poveda | , ,
Daniel Felipe Briceño Montes, conocido más popularmente como Daniel Briceño o incluso como ‘el policía del SECOP (Sistema Público de Contratación)’’ ha sabido cultivar muy bien un nicho electoral inconforme con el derroche, el abuso de poder y una política…
Siga leyendo

Roger Carrillo, el conservador bogotano que desde la Cámara de Representantes quiere defender al adulto mayor

| Confidencial Noticias | , ,
Crónica de Doris Santa Fe Roger Carrillo habla de Bogotá no como un punto de origen, sino como el escenario donde se fue construyendo su historia y desde el cual hoy busca representarla. Nació en el Caribe colombiano; sin embargo, se considera bogotano…
Siga leyendo

Nueva invitación a Diana Osorio para que sea candadita presidencial

| Confidencial Noticias | , ,
Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, recibió invitación del Partido Ecologista Colombiano para que sea su candidata presidencial. El movimiento político mostró su interés para que Osorio participe en la Consulta del Pacto…
Siga leyendo

Las dudas de Carlos Fernando Motoa, luego de escuchar las explicaciones sobre el decreto de emergencia económica

| Confidencial Noticias | , ,
Al término del debate al decreto de emergencia económica citado por la plenaria del Senado de la República, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, expresó sus dudas luego de escuchar a los ministros que pasaron al tablero y dijo además no…
Siga leyendo

Se abre paso a la candidatura presidencial de la esposa de Daniel Quintero

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Tomada de X El Partido del Trabajo de Colombia -PTC extendió la invitación a Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero a asumir una candidatura presidencial para que en nombre de esta organización política participe en la…
Siga leyendo