El cantante J Balvin compartió un video en donde aparece junto a Jhonatan, líder de la agrupación Pasabordo, un detalle de los inicios de su carrera que pocos conocían.

El reguetonero paisa confesó que sirvió de telonero de algunos conciertos del grupo Pasabordo, sensación musical de los años 90 en la música colombiana y que no recibía dinero como pago, sino un jugo y sándwich.

“Abría los shows en Ibagué, Bogotá, Cali y Medellín, pero en realidad lo que me daban era un jugo y un sándwich, nada más”, relató.

Ambos artistas recordaron en las redes sociales estos momentos en los que J Balvin iniciaba en el canto y soñaba con llenar escenarios en sus presentaciones y ser reconocido a nivel mundial, deseo que hoy es una realidad.

