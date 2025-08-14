En vísperas de su estreno el 15 de agosto, Disney+ presenta a los diversos personajes de Quebranto y las conexiones que los entrelazan en el nuevo thriller dramático que marca el esperado regreso de Tini Stoessel a la ficción. Realizada por Non Stop México, la nueva producción coprotagonizada por Jorge López y Martín Barba sigue a una joven que, decidida a descubrir la verdad sobre su familia biológica, se ve envuelta en una peligrosa red de secretos y revelaciones que pondrán a prueba todo lo que creía saber sobre su pasado.

Estos son los personajes principales de Quebranto:

Miranda Sanguinetti (Tini Stoessel)

Es una joven pianista con gran talento, nacida en México y criada en Argentina desde que era bebé por sus padres adoptivos. Miranda sufre trastornos de ansiedad que los atribuye a la angustia que le genera el desconocimiento de sus orígenes. Inteligente y muy perseverante, comienza a hacerse preguntas sobre su identidad, lo que la lleva a viajar a su país natal para encontrar las respuestas.

Martín Sanguinetti (Rafael Ferro) y María José Sanguinetti (Daniela Vargas)

Son los padres adoptivos de Miranda, quienes la criaron en Buenos Aires. La búsqueda que emprende Miranda los llevará a enfrentarse a acontecimientos decisivos del pasado y a mantener nuevas conversaciones reveladoras con su hija.

Gabriela (Daniela Peña)

Es la madre biológica de Miranda, proveniente de una familia socioeconómicamente vulnerable de la Ciudad de México. Su destino trágico la condujo hasta un presente quebrado y marcado por el trauma.

Santiago Lara (Otto Sirgo)

Santiago es el abuelo de la familia Lara, padre de Emiliano y Rafael. Es un hombre poderoso, con contactos clave en el ámbito político y económico. A pesar de proclamarse retirado, continúa manejando sus negocios en las sombras.

Rafael Lara (Albi De Abreu)

Es el hijo mayor de Santiago y el hermano de Emiliano. Vivió exiliado en Chile, donde mantuvo una relación estrecha con su hijo Javier, alejado de la fortuna y de las maniobras turbias de su familia.

Emiliano Lara (Antonio De La Vega)

Es un hombre reservado, serio y leal a su familia. Padre de Victoria y Gerardo, Emiliano está al frente del legendario y millonario negocio familiar. La aparición de Miranda activa recuerdos que había dejado atrás y lo embarca en una nueva misión que cambiará el curso de su vida.

Javier Lara (Jorge López)

Hijo de Rafael, nació en México, pero se mudó en su infancia a Chile junto a su padre. Guapo, seductor y ambicioso, sabe perfectamente lo que desea y va tras ello dispuesto a jugar a todo o nada. Decidido a esclarecer algunas circunstancias que marcaron su vida, su camino se cruza con el de Miranda.

Victoria Lara (Lucía Gómez-Robledo)

Hija de Emiliano, creció en una familia dominada por hombres en la que lucha constantemente por destacarse. Inteligente y líder nata, sabe muy bien con quién jugar y cómo.

Gerardo Lara (Sebastián Silveti)

Hijo de Emiliano y hermano de Victoria, creció abandonado y dejado de lado por su torpeza e impulsividad. Cínico y violento, intenta ocultar sus inseguridades y anhela el reconocimiento de su padre.

Leo (Martín Barba)

Ex miembro de las fuerzas especiales de seguridad mexicanas, trabaja junto a su padre como personal de seguridad y es contratado para proteger a Miranda en México. Leal, idealista, sensible y protector, lucha a diario contra las consecuencias de algunos episodios traumáticos de su pasado.

Sobre Quebranto

En Quebranto, Miranda (Tini Stoessel) es una joven adoptada por una familia argentina, que sufre trastornos de ansiedad que los atribuye a la angustia que le genera el desconocimiento de sus orígenes. Por lo que, para descubrir su pasado, decide volver a México y descubre con dolor que la realidad no es lo que pensaba. Es así como Miranda decide infiltrarse en el corazón de una organización criminal en Ciudad de México de la mano de Javier Lara (Jorge López), sobrino del patriarca, y bajo la protección de Leo (Martín Barba), un ex miembro de las fuerzas especiales de seguridad mexicanas. Pero en este caso, la búsqueda de la verdad tiene un costo altísimo, y Miranda tiene que elegir entre la luz y la oscuridad, entre el perdón y el castigo, entre el amor de quien está dispuesto a morir por ella y el de quien está dispuesto a matar.

Compuesta por seis episodios de 45 minutos, la serie cuenta con las participaciones especiales de Antonio de la Vega (Emiliano), Rafael Ferro (Martín) y Otto Sirgo (Santiago). Completan el elenco Daniela Peña (Gabriela), Lucía Gómez-Robledo (Victoria), Sebastián Silveti (Gerardo), Jyasú Torruco (Diego), Karla Garrido (Sara), Rebeca Manríquez (Elena), Areli González (Silvana), Daniela Vargas (María José) y Albi De Abreu (Rafael). Grabada principalmente en México y en algunas locaciones de Argentina, Quebranto está dirigida por Bernardo de la Rosa, y escrita por Andrés Gelós, Natacha Caravia y Andrés Pascaner.

