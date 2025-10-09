¡Colombia siempre ha sido potencia en innovación musical! Desde la revolución del reggaetón en Medellín, pasando por las escenas indie y rockeras en Bogotá, y el legado salsero de Cali, los artistas del país han moldeado el sonido de la región. Hoy, la mirada se posa sobre la Costa Caribe colombiana, impulsada por una nueva generación de talentos que están mezclando géneros tradicionales como champeta y vallenato con sonidos globales como Afrobeats, reggaetón y pop, creando un movimiento tan fresco, imposible de ignorar.

Y no es solo percepción: los números lo respaldan. Desde 2022, los streams de Afrobeats en Colombia han crecido más de 580% en Spotify, impulsados por una ola de artistas que conectan con audiencias jóvenes y están transformando un movimiento local en un fenómeno que ya resuena más allá de las fronteras.

¿Quiénes están poniendo a sonar esta nueva ola?

Aria Vega (Barranquilla): Una de las revelaciones femeninas más emocionantes de este movimiento. Su canción “Costeñita” mezcla pop, afrobeats y sabor local, y ya suma más de 1,5 millones de streams. El 60 % de sus oyentes son mujeres jóvenes, que la tienen en rotación en playlists como Fresquito y Radar Andino.

Criss & Ronny (Barranquilla): Dueños del perreo costeño. Su hit “El Sticker” acumula más de 12 millones de streams, y se escucha especialmente fuerte entre los oyentes de 18 a 25 años. Cada minuto, su música suena al menos 15 veces en Colombia.

Barboza (Cartagena): Una de las voces emergentes más fuertes del año. Su estilo crudo y directo conectó al instante: “Tus Labios” tuvo un aumento de más de 5.000 % en streams en 2025, y ya supera los 2 millones de reproducciones. Además, se ha vuelto un favorito en playlists como Flow Caribe y Made in Colombia.

Hamilton (Cartagena): La fusión del sabor caribeño con beats globales. Con un pie en el dancehall y otro en el afrobeats, se ha ganado una audiencia fiel. Su catálogo supera los 2 millones de oyentes mensuales, y en el último año sus streams crecieron más de 130 % en Colombia.

Zaider (Cartagena): Con una trayectoria sólida en la champeta urbana, está llevando su sonido a nuevas audiencias mezclando influencias afro. Sus canciones están presentes en más de 500 mil playlists, incluyendo ¡Viva Latino! y Colombia Sin Fronteras.

LuisRa (Valledupar): El vallenato del futuro, con esencia tradicional y producción moderna. Su tema “Cómo Así” ya supera los 5,5 millones de streams, y el 40 % de su audiencia en Spotify tiene menos de 27 años. Una nueva voz que honra el legado con visión fresca.

