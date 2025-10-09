Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

¡Colombia siempre ha sido potencia en innovación musical! Desde la revolución del reggaetón en Medellín, pasando por las escenas indie y rockeras en Bogotá, y el legado salsero de Cali, los artistas del país han moldeado el sonido de la región. Hoy, la mirada se posa sobre la Costa Caribe colombiana, impulsada por una nueva generación de talentos que están mezclando géneros tradicionales como champeta y vallenato con sonidos globales como Afrobeats, reggaetón y pop, creando un movimiento tan fresco, imposible de ignorar.

Y no es solo percepción: los números lo respaldan. Desde 2022, los streams de Afrobeats en Colombia han crecido más de 580% en Spotify, impulsados por una ola de artistas que conectan con audiencias jóvenes y están transformando un movimiento local en un fenómeno que ya resuena más allá de las fronteras.

¿Quiénes están poniendo a sonar esta nueva ola?

Aria Vega (Barranquilla): Una de las revelaciones femeninas más emocionantes de este movimiento. Su canción “Costeñita” mezcla pop, afrobeats y sabor local, y ya suma más de 1,5 millones de streams. El 60 % de sus oyentes son mujeres jóvenes, que la tienen en rotación en playlists como Fresquito y Radar Andino.

Criss & Ronny (Barranquilla): Dueños del perreo costeño. Su hit “El Sticker” acumula más de 12 millones de streams, y se escucha especialmente fuerte entre los oyentes de 18 a 25 años. Cada minuto, su música suena al menos 15 veces en Colombia.

Barboza (Cartagena): Una de las voces emergentes más fuertes del año. Su estilo crudo y directo conectó al instante: “Tus Labios” tuvo un aumento de más de 5.000 % en streams en 2025, y ya supera los 2 millones de reproducciones. Además, se ha vuelto un favorito en playlists como Flow Caribe y Made in Colombia.

Hamilton (Cartagena): La fusión del sabor caribeño con beats globales. Con un pie en el dancehall y otro en el afrobeats, se ha ganado una audiencia fiel. Su catálogo supera los 2 millones de oyentes mensuales, y en el último año sus streams crecieron más de 130 % en Colombia.

Zaider (Cartagena): Con una trayectoria sólida en la champeta urbana, está llevando su sonido a nuevas audiencias mezclando influencias afro. Sus canciones están presentes en más de 500 mil playlists, incluyendo ¡Viva Latino! y Colombia Sin Fronteras.

LuisRa (Valledupar): El vallenato del futuro, con esencia tradicional y producción moderna. Su tema “Cómo Así” ya supera los 5,5 millones de streams, y el 40 % de su audiencia en Spotify tiene menos de 27 años. Una nueva voz que honra el legado con visión fresca.

Nota recomendada: Bad Bunny reta a los Estados Unidos

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Consulta del Pacto Histórico sigue su curso, pero… la novela continúa

| Confidencial Noticias | , ,
A pesar de la vía libre que aparentemente tienen los precandidatos del Pacto Histórico para participar de una consulta interpartidista para escoger un candidato único que en nombre de la coalición petrista busque la presidencia de la república en las…
Siga leyendo

Confirman sanción al menor de edad que asesinó al senador Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena que le había impuesto un juez especializado al joven sicario que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Los magistrados del…
Siga leyendo

Consulta del Pacto Histórico queda en el limbo

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela que mediante medida cautelar le ordenó a la Registraduría inscribir a los precandidatos del Pacto Histórico con miras a una consulta para elegir un candidato único a la Presidencia de la República. De esta…
Siga leyendo

¿Por qué la Procuraduría investiga al ministro de Justicia?

| Confidencial Noticias | , ,
La Procuraduría General de la Nación, abrió investigación disciplinaria en contra del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre por supuesta participación en política. El órgano disciplinario admitió una demanda presentada por Germán Calderón España,…
Siga leyendo

Felipe Córdoba dijo estar dispuesto a unirse a la Fuerza de las Regiones

| Confidencial Noticias | , ,
El excontralor, Felipe Córdoba, aceptó la invitación de los precandidatos que integran ‘La Fuerza de las Regiones’ para escoger un candidato único que compita con el aspirante del Pacto Histórico por la presidencia de la república. «Mi invitación a los…
Siga leyendo