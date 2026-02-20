Ir al contenido principal

Un grupo de jovenes fue grabado en una estación de TransMilenio en Bogotá, imitando animales, un fenómeno que ha levantado debates y ha sido motivo de fuertes polémicas en redes sociales.

La presencia de estos jóvenes, identificados como therian ―quienes aseguran que se identifican con animales―, deja en evidencia que este movimiento ya se encuentra en nuestro país, tal como ha ocurrido en otros lugares de América Latina y Europa.

En el video se observa a a varios integrantes del grupo en la estación Temporal Calle 34 con correas en el cuello sujetados por otras personas, colándose en el sistema.

